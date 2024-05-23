211餐盤減肥　有效不反彈

許多人減肥試過各種各樣的不同方法，但正所謂減肥8分靠飲食，2分靠運動，因此控制飲食才是減肥成功的關鍵因素。而最近網絡上流行一種「211餐盤飲食法」，透過均衡分配食物比例，調整澱粉質、蛋白質、膳食纖維的分量，打造健康餐盤，讓各位不同節食挨餓也能輕鬆瘦身。

「211餐盤飲食法」是指將餐盤分為4等份，2份蔬菜、1份優質蛋白質、1份優質澱粉質，依照食物比例選擇食物，由此控制每餐攝取的分量，同時又能確保足夠的營養素。在各食物的選擇上，蔬菜方面建議攝取不同顏色的蔬菜，利用「彩虹原則」增加身體的防禦力，各色蔬菜、菇類及藻類皆可；蛋白質則建議優先選擇脂肪含量較低的肉類，例如海鮮、雞牛瘦肉，盡量避免加工的高脂肪肉類；至於澱粉質則避免精緻澱粉，建議以糙米、紅米或番薯代替白飯，全麥麵包代替一般麵包。

執行此飲食法時，最好選擇原型食物為主，避免加工食物，而進食也同樣重要，建議以「蛋白質>蔬菜類>碳水化合物」為進食的先後次序。如果餐與餐之間感到肚餓，則可以進食水果、乳酪、堅果等「零食」。除了「211餐盤飲食法」，日常生活上亦需要多方面的配合，例如每日多喝水幫助身陳代謝、戒掉零食汽水等高熱量食物，才能健康地瘦下去。