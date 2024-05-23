CMHK創新推出「5G一咭兩地服務計劃」　北上＂0漫遊＂！中國內地、香港數據共享！

【特約報道】隨着中國內地特別是大灣區的急速發展，越來越多香港人到內地工作、生活及享受娛樂，而每逢假日各個關口都出現大量北上人群。中國移動香港（CMHK）創新推出「5G一咭兩地服務計劃」，一個月費中國內地及香港兩地數據共享，“0漫遊”暢遊中國內地，讓兩地通訊再無界限。

CMHK全新「5G一咭兩地服務計劃」正正為經常去內地的香港人而設，服務計劃共有三個優惠月費，分別為HK$179、HK$299及HK$399，依次提供50GB、100GB及200GB中國內地及香港共享數據。服務計劃內的數據在兩地共用，無額外漫遊收費，達致真正“0漫遊”！用戶上網時更毋須左計右計，管理So Easy！

以往回內地漫遊上網，很多時都要更換SIM卡，也有機會用不到部分應用程式。「5G一咭兩地服務計劃」優點之一是跨境無縫連接，一張SIM卡游走中國內地及香港，過關時毋須換卡，隨時出行盡享內地中國移動5G網絡優勢。另外，使用這計劃也可隨時隨地使用Facebook、IG、WhatsApp、YouTube等常用社交媒體App，兩地聯繫不中斷，隨時分享喜悅至社交平台。

身處中國內地用App叫車、訂餐廳、買外賣或申請銀行戶口等都有機會需要提供內地電話號碼，這方面「5G一咭兩地服務計劃」設想周到，選用服務計劃50GB的用戶每月只需$18，即可加購配備中國內地號碼「一咭多號」增值服務；或是若用戶已擁有內地電話號碼，同樣可以$18加購「關聯家鄉號」增值服務，「關聯家鄉號」可通過其香港號碼接收由第三方發送至內地中國移動號碼的話音及短訊，保持緊密聯繫。而選用服務計劃100GB或200GB的用戶合約期內更可享受中國內地「一咭多號」增值服務或「關聯家鄉號」增值服務的月費豁免優惠，方便用戶管理國內話音及短訊。

特別一提，攜號轉台並申請「5G一咭兩地服務計劃」的新客戶，承諾最少使用服務期24個月，便可於合約期內豁免每月HK$18行政費，攜號轉台客戶須於簽約後180日內成功攜號轉台。

如欲了解更多有關中國移動香港「5G一咭兩地服務計劃」之詳情，請瀏覽：

條款及細則:

*“0漫遊”指使用此服務計劃內的中國內地數據漫遊額外收費為HK$ 0。

# 須簽訂24個月合約並同時訂購「一咭多號」增值服務或「關聯家鄉號」增值服務。由即日起至2024年6月30日前上台可豁免。

1. 優惠月費價格只適用於選用上述指定服務計劃並承諾最少使用服務期24個月之客戶(另須繳付每月HK$18港鐵、隧道、流動電話服務牌照及行政費)，攜號轉台並承諾最少使用服務期24個月之新客戶可於合約期內豁免每月HK$18行政費。攜號轉台客戶須於簽約後180日內成功攜號轉台。指定服務計劃的基本服務月費分別為50GB：HK$389; 100 GB: HK$499; 200GB：HK$599。

3.當每月使用的數據用量超過該月服務計劃所包含的數據用量，香港本地數據服務仍可繼續而傳輸速度限制最高為1Mbps而中國內地漫遊數據將暫停提供及不適用於網絡分享(tethering)及點對點(P2P)功能(包括Bit-Torrent等)。

4.客戶可於當月數據用量將用完時，按其需要購買「每月額外中國內地及香港全速數據」以獲取額外的中國內地及香港本地數據服務用量，客戶所購買之額外數據用量只可於該賬單月使用，餘額（如有）不能累積至下一個賬單月。所購買的「每月額外中國內地及香港全速數據」用畢以後香港本地數據服務仍可繼續而傳輸速度限制最高為1Mbps而中國內地數據將暫停提供。

6. 中國內地通話分鐘適用於(i)在中國內地致電所有中國內地及香港電話號碼；及(ii)在中國內地接聽所有中國內地及香港電話號碼。

10. 申請100GB/200GB計劃的客戶可另行申請最多3張數據及話音副卡服務。

•如客戶於最少使用服務期內提前終止服務計劃，客戶須按合約上之約定賠償金額支付予中國移動香港。

•以上優惠有效期直至另行通知。