陳慧敏寫信給自己　親自畫5張小卡送歌迷

歌手陳慧敏一連四場的音樂會日前圓滿結束，相隔7年再開騷，以歌聲療愈樂迷心靈，同時療愈自己，真情流露喊過不停，今次音樂會，找來好友樂隊The Hertz擔任音樂總監兼樂手，由他們重新編製部分歌曲，音樂會以角色、好奇心、選擇、情緒及自我認同5個主題，慧敏又親自設計繪畫5張小卡於開騷前派發，好讓樂迷共創美好回憶。她先以歌曲《十年如一日》為演唱會揭開序幕，回顧自己出道10年的心路歷程，經歷高低起伏，一度懷疑自己，她選擇保持好奇，梳理好自己情緒，最後以認同自己作總結。

音樂會中段，她於台上寫了一封給自己的信，道出過去有不少聲音叫她做自已，曾懷疑怎樣才算「做自己」，她以「如果你是魚，又怎能跟鳥飛翔呢？」作自我提醒，每個人有自身的角色，勉勵自己同時亦鼓勵樂迷。最後，以《小人物》作為對自己的肯定，歌詞唱到「我知我珍惜的一位現在看到我」答謝樂迷一路以來的支持。在尾二場，慧敏在Encore環節，拉了原本是座上客的周國賢上台合唱《天高海深》。另外，陳慧敏的新碟，除在音樂會率先獻唱的《趁我們還有》外，還有9首她精心炮製的作品，記錄沉澱了7年的創作。