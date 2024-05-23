李炘頤否認完約ViuTV　男友Stanley同Rihanna合照感開心

藝人李炘頤（Alina）及George@P1X3L下午到九龍塘出席活動。談到男友邱士縉（Stanley）日前與美國天后Rihanna於上海同場，Alina扁咀表示自己是約兩星期才聽聞，不過由於當時她正身處歐洲與母親旅行，所以未有機會同行：「佢有影相國畀我睇囉，戥佢開心。（妳都想同Rihanna合作？）梗係非常之好啦，如果得嘅話已經可以完結我嘅演藝事業嘞，人生壯舉呀﹗」

談到外傳她與ViuTV合約已完結，她澄清指屬誤傳：「仲有好一段時間，公司好好，俾好高自由度我。」又透露原來母親節期間與李媽媽過「二人世界」，到訪意大利南部及維也納﹕「治安冇外傳咁差，風景仲要好靚。我哋去咗兩星期，其實呢幾年我立定目標，每年都要同媽咪去一次旅行。（明年諗住去邊？）我媽咪想去日本滑雪，如果係要我細佬同行幫手。（叫Stanley一齊去啦。）都好喎，我哋都有滑雪教練牌嘛。」

另外，George即指忙於演唱會綵排，屆時家人及身邊好友包括Edan（呂爵安）等，都會現身捧場，他們更會挑戰記歌詞﹕「因為演出期間係冇提字機嘅。（除衫騷肌？）暫時冇呢個打算呀，不過我會鍛煉嘅。」