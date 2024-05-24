遭老闆欺騙巨額收益！李昇基庭上讀請願書：一直不懂得爭取權利

韓星李昇基前年驚爆出道18年來一直遭受Hook事務所的不公平對待，他自2004年至2022年合共推出共137首歌，音源收益累計5,700萬港元，老闆權某一直向他謊稱沒有粉絲買並唱片，令李昇基一直以為自己是「赤字歌手」。

李昇基知道真相後向權某及公司前任與現任理事提出訴訟，案件今日（24日）在首爾中央地方法院進行第2次審訊，李昇基在庭上朗讀請願書：「從10多歲至30多歲的時期，我都跟Hook在一起，假如他們有誠實地算清音源收益就不會發生這種事。」

他續說：「作為像李昇基這樣的藝人，大家都熟悉的藝人，我竟然一直不懂得爭取自己應有的權利，在準備做藝人的時期，我受到權老闆的暴力和惡言對待，她說過『在街上隨時找個人來培養，都會比你出色』，這種事在幾年間不斷重複發生，連父母都覺得自己是罪人。」他又指於2021年初次知道他有音源收入，便問老闆可否確認結算書，對方卻揶揄他是「赤字歌手」：「我是為了守護你的自尊心才沒有告訴你。」李昇基又指提出訴訟的原因是不希望再有後輩歌手受到不合理對待。

代表律師指Hook方面一直以是營業秘密為由拒絕提告結算書，而法庭今日已下令要求Hook呈交相關資料。