台灣#MeToo︱宥勝猥褻女員工被判8月　法官斥無悔意

台灣男星宥勝被控2016年跨坐、強吻女助理，遭起訴強制猥褻罪。台北地院今日（24日）依強制猥褻罪判刑8月，判決指出宥勝原本不認罪，還在法院交互詰問之前找人聯繫女員工及一名女證人，意圖串證脫罪，顯無悔意。審酌宥勝的智識程度及家庭經濟生活狀況、無前科紀錄以及此案犯罪動機、情節、目的、手段、所生危害等情狀，台北地院今依強制猥褻罪判他8月徒刑。可上訴。

判決指出，宥勝是知名演藝人員，與被害女員工有上下從屬關係，卻利用女方信任，以強暴手段嚴重侵害她的性自主決定權及身體控制權，且因宥勝身分特殊，女員工相較於其他性侵害案件被害人，承受更高程度社會關注度，心理傷害及所承受的心理壓力，並非常人所能想像。

此外，宥勝至今未能與女員工達成和解，也無任何實際填補損害的行為，還在法院進行審理程序交互詰問之前，不當接觸本案2名證人，也就是被害女員工及另名女性證人，確有事證足以認定宥勝試圖勾串證人，使犯罪事實陷於晦暗不明，目的是脫免罪責。

2名證人日前透過公訴檢察官當庭揭露此事，檢方並聲請羈押宥勝，宥勝被法官裁定8萬元新台幣（約19,900港元）交保後，才改口認罪，法官認為這樣的犯後態度，難認有懇切悔悟之心，甚至企圖影響司法審理結果的正確性及公正過程，也再次對女員工造成心理壓力及傷害。