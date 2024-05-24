練美娟澳洲獻出第一次　梁彥宗試探底線讚勇敢

練美娟與梁彥宗拍攝的ViuTV節目《在絕版前放浪一次》今晚（24日）去到最後一集，娟姐和Chris去到澳洲聖誕島，尋找紅蟹的蹤迹，可是團隊到埗聖誕島的時候仍未正值雨季，道路上未出現紅蟹海現象。但娟姐在澳洲之旅也奉獻出多個第一次，例如零距離接觸自己最害怕的爬蟲類動物、不懂得游泳卻在茫茫大海中浮潛。

曾經跟公司說諣就算有薪酬也不會拍攝任何夜探或靈異節目的娟姐，更跟隨Chris去了一個即興的生態夜探，團隊駕車離開大路，在伸手不見五指的黑夜下周圍探索，尋找紅蟹的腳印。娟姐向Chris表示今次跟著他拍攝，對嘗試新事物的容忍度很高，她說：「首先我哋成隊Crew都冇人去過嗰個地方啦，無人知。我問乜，都冇人確實答到我，而我只係著住對拖鞋。」團隊得到當地人的指點，於是在第二天早上到達另一個地方，終於見到大量的紅蟹在道路上橫行。兩人急不及待落車觀察紅蟹的步伐，雖然數量不及預期，但仍算完成此行目標。

旅程來到終點，整個拍攝過程接近四十日，兩位主持亦經歷了很多難忘的體驗，旅程完結時難免有點感觸，娟姐在鏡頭前展現了溫柔的一面，更因為突破自己曾一度落淚，Chris讚賞她十分勇敢：「佢勇敢嘅程度係去到硬食，有時佢講咗佢唔得，但去到嘅時候都會勇敢嘗試，我諗依個Trip佢獻上咗好多嘅第一次」