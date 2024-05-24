林奕匡為藝術「犧牲」　拍MV搞到周身傷

歌手林奕匡（Phil）推出新歌《波希米亞（沒有）狂想曲》，今次由Phil自己作曲外，還邀請黃偉文（Wyman）填詞，是Phil出道以來首次獨唱Wyman的作品，Wyman表示在歌詞中用上「波希米亞」具自由創作意義的思想作主軸，透過Phil的歌聲，唱出「創作者」的心聲。Phil亦表示：「啱啱收到份歌詞，Wyman就話：『阿Phil，你幻想如果呢個世界無咗音樂會點？』去唱呢隻歌。」令他可以馬上投入到歌詞世界中。

而新歌MV更分別請來《白日之下》及《年少日記》演員，出爐「金像獎最佳男配」姜大衞和小演員何珀廉參演，兩人分別飾演Phil的老年與少年，整個MV極具電影感！從影多年的姜大衞原來首次拍MV，Phil大讚對方專業：「佢拍攝時會睇住我點拎起本書、手點擺，跟到一模一樣！」拍攝期間，他們有傾有講，會分享時下年輕人的用語，姜大衞笑指自己在MV中要扮到好「Emo」，而何珀廉透露爸爸原來是Phil的歌迷。

Phil在MV中為藝術犧牲慘受「皮肉之苦」，當中一幕為展現人生中會遇到的衝擊與考驗，他僅穿一件低胸白襯衫，被其他演員不斷地投擲油漆蛋，搞到全身都是油漆，拍完Phil才發現自己身上有不少瘀傷，「百隻蛋飛埋嚟一定會想閃避，但係盡量都保持『Poker Face』真係有啲難度。」