洪嘉豪預告開唱露纖腰　陳蕾自嘲舞技差被取笑

MIRROR成員柳應廷（Jer）、歌手陳蕾、洪嘉豪及Dear Jane等10組音樂單位今日（24日）現身沙田出席音樂會記者會，眾人稍後將分別舉行4場音樂會。Jer將聯同另一歌手於8月在亞洲博覽館打頭陣開騷，他表示很開心能有今次合作：「我哋之前喺《全民造星》合作過，今次聽到可以再合好開心，相信會好多有火花！」他表示今次除唱歌外，更想多些Crossover，問到是否想挑戰跳舞？他笑指大家也似乎很期待，問到若除衫和跳舞會怎樣揀？他即笑指會揀跳舞。另他透露月尾會推出新歌：「之前一直忙巡唱，依家多返時間造歌，今次巡唱自己都有唔少成長。」

提到MIRROR隊友邱士縉日前出席美國樂壇天后Rihanna創立的化妝品牌發布會，Jer坦言十分羨慕：「自己都希望有機會同唔同嘅朋友合作。（覺得邱士縉起飛？）起飛！佢一有少少肌肉就會起飛，所以大家努力操肌。」

至於將合作開騷的陳蕾與洪嘉豪，表示過往只曾試過合唱1、2首歌，今次是首次正式作Crossover，嘉豪說：「大家識咗咁耐終於可以有音樂上合作。」笑問陳蕾會否擔心屆時被對方的「出眾口才」搞亂自己？她笑言很擔心，不過亦相當期待今次合作。提到二人在台上透露音樂會其實還有另一位隱藏合作單位，表示對方顏值高，但説話方式跟洪嘉豪一樣，常令人摸不着頭腦，嘉豪表示曾跟對方於電影中合作，笑謂：「都驚我哋3個企埋一齊，大家會唔知我哋講緊乜。」然而雖然答案已呼之欲出，當記者追問該靚仔是否魏浚笙時，二人表示要賣關子，陳蕾笑謂：「因為靚仔，我哋希望畀個神秘環節佢出場。」嘉豪則笑言面對靚仔，自己也要努力保養皮膚，兼且考慮屆時要使用增高鞋墊。他透露私下亦有跟對方聯絡，知道對方一直有落力造歌：「希望到時可以唱下佢啲歌。（想唔想挑戰唱陳蕾歌？）想挑戰下，但驚自己冇實力，佢係一個好有實力嘅歌手。」陳蕾即笑問：「你都好有實力，唔通你覺得自己係偶像派？」

問到嘉豪屆時會否除衫騷肌？他表示露纖腰已是極限，反而想跟對方合作跳舞，陳蕾即笑指他有「華納舞王」稱號，又笑稱自己曾於《拉闊音樂會》跟MIRROR成員陳卓賢及江𤒹生合作跳舞，結果被大家包括洪嘉豪取笑：「真係努力學過㗎，硬住頭皮上台結果咪畀人笑，我都花咗好多時間先跳出個跳舞陰霾，哈哈！」嘉豪即表示這樣的演出才會令人難忘。