秦煌住護老院年輕30年紅顏知己冇影　幫大女還債陷經濟困境

現年76歲的資深藝人秦煌今年3月於酒店房間跌倒，不能自己站起，由好友林偉及無綫監製關永忠協助下到醫院求醫，留院後情況好轉，轉介去康復中心治療後，被安排入住護老院。這次意外後他與4名子女關係逐漸好轉，但比他年輕30年、居住在深圳的紅顏知己Mary至今仍未有探望他。

他表示近幾年來與Mary只靠電話聯絡，更多數是由他主動找對方，但他仍為對方護航，表示是因自己慳錢叫對方不要來港找他：「佢兩母女落嚟車費就成千蚊，落到嚟唔係就咁睇吓我，要周圍玩吓都要用錢。隨時要使成萬蚊。」提到Mary最近買了新車，他謂是Mary向弟弟收回欠債而買，他指以前一個月都會給Mary兩、三千元：「依家我想畀都唔得啦！」

他表示已入住護老院兩個多月，他覺得與獨居酒店時相比生活變好了，起碼每日確保有三餐，而社工亦有幫他申請綜援，以及應付住院費及各項支出，但是他自爆經濟陷入困境，更試過向林偉借錢應急。原來他曾為大女還債300萬：「如果唔係幫佢還錢，我唔會賣咗香港啲屋。」但最終大女申請破產之後就失了蹤，他說：「我幫佢還咗咁多錢，孭咗喺我身上，點知一個疫情，我冇嘢做，積蓄都冇晒，我依家卡數都冇錢還。」