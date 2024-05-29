佘詩曼回味演藝之巔　全球「插旗」慶生

藝人佘詩曼粉絲遍布各地，之前劇集於馬來西亞煞科，她獲當地粉絲送上煙花打氣。適逢昨日是她生日，全球粉絲於美國、內地及香港等多個地方「插旗」為她大事慶祝，四海都是愛的佘詩曼甜在心，上載粉絲送的巨型蛋糕照開心Share！

視后佘詩曼（阿佘）近年紅遍內地及香港，多年前憑神劇《延禧攻略》中「嫻妃」一角在內地爆紅，去年再憑無綫劇集《新聞女王》人氣急升，除了再奪無綫視后成首位「3屆視后」外，該劇又於《2024紐約電視電影節》橫掃金獎、銅獎及兩個優異獎共4項殊榮，揚威海外！

昨日是阿佘49歲生日，壽星女前晚除了與經理人及好友慶祝外，又率先在社交網分享捧住巨型經典蛋糕的照片，笑容十分甜美。蛋糕由後援會悉心準備，上面寫着《黃金時代》最佳女主角佘詩曼，還有阿佘過往經典角色的造型，包括參選香港小姐的可愛照片，以及廿多年前拍攝劇集《十月初五的月光》的青澀照。

紐約時代廣場任打卡

不過，最厲害的是各地粉絲排山倒海為其生日應援造勢，除了在內地多個地方包括杭州、成都、北京、廣州及深圳的商場及街道租下大型電視屏幕外，有「小蠻腰」之稱的廣州塔亦走馬燈式顯示「佘詩曼生日快樂！」字樣，方圓十幾公里都看到，認真巴閉！而香港旺角多個地方亦有大型慶祝廣告。另外，阿佘早前威到紐約，當地時代廣場亦有粉絲買下大電視屏廣告，頓成打卡熱點！

阿佘多年來深受愛戴，全因她相當「寵粉」，日前由內地返港時，大批送機粉絲送上小禮物，見她緊張地與經理人逐一細心打包，網民大讚她對粉絲太好！

老友Bobby準時恭賀

近日阿佘忙於為新劇《家族榮耀之繼承者》宣傳，繼之前林峯與陳瀅等在活動上為她慶祝後，連續13年為她慶生的歐陽震華（Bobby）亦如往年一樣，踏正凌晨12時便在社交網出Po，除上載多張合照外，又留言：「祝你生日快樂，身體健康，青春美麗，事業爆爆爆！（冰你的卵）」事緣多年前阿佘曾邀請Bobby及郭少芸上門作客拍節目，Bobby問阿佘有否雪卵，阿佘說：「但是我現在都已經45歲，生（小孩）最快要47歲，那他20歲我已經67歲……」其後一臉擔憂兼語帶哽咽問：「能生出來嗎？」想不到Bobby如今舊事重提，而阿佘亦留言：「謝謝大爺！」Bobby回應：「你開心就好。」