「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　朗讀無綫電視翡翠台成永訣

香港配音王蕭亮，其鏗鏘聲線擔任無綫電視翡翠台及亞洲電視本港台之報幕員，為人熟悉，2000年在《男親女愛》更令他翻Hit。蕭亮退休後並移居為加拿大多倫多，但其在開創的網上頻道「蕭亮百藝網」，有網民 留言，證實蕭亮已於今年3月上旬，於多倫多家中逝世。艾威亦有留言：「R.I.P.」艾威對蕭亮離世感難過：「我哋一起合作過，舊同事，雖然私下沒有聯絡，但佢工作非常認真，令我好有印象。」

原名盧永華，於上海法租界出生，在家中排行第四，馬評人盧遠及已故電視藝員盧大偉分別為其胞兄及胞弟。1961年參加星島全港英文歌唱公開賽獲得冠軍。1970年加入香港電台，得台長張漢彪重用，曾擔任DJ，與香港小姐孫詠恩拍檔深受矚目。1973年更兼任麗的映聲電視之新聞報道員，其後與其胞弟盧大偉轉投無綫電視，參與翡翠台報幕工作（station announcer）；蕭亮為當年香港無綫電視台（TVB）之台聲，由他朗讀的「無綫電視翡翠台」，成為當年無綫的一大特色。

蕭亮能操流利的英語、國語、廣東話、上海話和法語。1989年，曾隨周梁淑怡跳槽到ATV亞洲電視擔任報幕臺聲及藝員三年，參與本港台及國際台報幕工作，包括於翡翠台報幕時之聲線朗讀「亞洲電視本港台」，至於無線電視則由藝名「羅山」之前商台主持羅榮焜，取代其報幕工作；蕭亮之亞視報幕員生涯，於1993年底隨移居加國作結，亞視本港台之報幕員亦隨即改由王永祥接替。

1993年底蕭亮移民加拿大溫哥華並加入當地的電台華僑之聲擔任報幕員，又再以同一聲線朗讀「滙聲廣播華僑之聲」，他主持說書《蕭亮劇場》多年，講述《三國演義》、《水滸傳》、《雍正奪嫡》、《武則天奇案》、《董小宛》等故事。在節目中除了一人分飾多角外，還以口技模仿各種聲音效果例如馬匹奔馳、武打刀劍聲音等等。

2000年蕭亮與妻子離婚並回流香港，並重回無綫電視，演出電視劇《男親女愛》、《洛神》、《絕世好爸》、《智勇新警界》、《西關大少》、《隔世追兇》、《棟篤神探》、《阿旺新傳》、《七號差館》 、《皆大歡喜（古裝及時裝）》等等。