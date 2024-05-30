炎亞綸涉偷拍少年性愛片外流案宣判：監禁7個月緩刑3年

台灣藝人炎亞綸與少年7年前拍攝性愛影像，士林地檢署依兒童及少年性剝削防制條例中製造、意圖散布而持有少年性影像2罪，起訴炎亞綸，雙方在法院審理期間達成和解，士林地院今日（30日）審結，依兒少性剝削條例、違反個人資料保護法，判處炎亞綸應執行有期徒刑7月，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

炎亞綸再次感謝法官的明鑑，與社會大眾關心，他表示：「對於自己絕對沒有做的事情，再次謝謝法官的明鑑，與看見自己誠心檢討自我。」對於未來規劃？炎亞綸說：「將遵守先前聲明承諾，持續透過自身影響力貢獻社會。」

炎亞綸經紀公司表示：「感謝在司法程序中，檢察官審閱我方提出之事證，確認炎亞綸並無強制性交、偷拍、散佈影片與恐嚇乙事，而於審理中法官對於合意拍攝影像等事實，亦瞭解炎亞綸是因不熟悉法律，且積極與告訴人和解，最終給予緩刑處分。」

士林地院3度開庭審理，期間進行調解，炎的部分在3月11日達成和解，但雙方均簽有保密條款，炎亞綸拒絕透露金額，並指稱不希望浪費社會資源，而被害少年則希望可以盡快落幕，回歸正常生活，雙方均未到庭聆判。

起訴指出，炎亞綸2017年間認識未滿18歲少年進而交往，在住處持手機拍攝與少年的私密片，依兒童及少年性剝削防制條例製造少年為性交行為電子訊號罪，後因檢方在炎手機內兩人性愛影片，起訴意圖散布而持有少年性影像等2罪，不過炎稱是朋友傳給他，而他並未傳給他人。

判決指出，炎拍攝少年性交行為之電子訊號罪，判處有期徒刑6月，違反個人資料保護法2罪，分別判處有期徒刑4月、2月，均得易科罰金，應執行7月，緩刑3年期間付保護管束。而案中炎亞綸的陳姓男友人則判監4月，可易科罰金。全案仍可上訴。