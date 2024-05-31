無綫節目巡禮︱譚俊彥陳豪離港兩個月　日日視像隔空慰妻

兩大視帝陳豪（阿Mo）與譚俊彥（Shaun）今日（31日）出席《2024 TVB年中節目巡禮》，兩人有份主演劇集《企業強人》，他們透露當時在內地逗留兩個月拍攝，講到無綫愈來愈多跟大陸的合拍劇需要在內地取景，問到兩位愛家男要長時間離港會否不方便？Shaun笑言：「呢樣係無可避免，依家好多劇同戲都喺外地取景，成個製作出嚟係會好好多，但就辛苦太太照顧家庭。我同阿Mo講笑，要一齊喺內地租間屋。（你哋要喺好多地方買樓先得？）承你貴言！」而阿Mo亦認同：「喺香港拍劇最頭痛就係取景，因為好多地方都拍過，內地就多好多景。不過當然，最好係一半時間喺香港，一半喺內地，取個平衡。（係咪喺內地有me time都係好事？）我個me time就係家庭。」

至於太太可有為此而投訴？Shaun稱沒有，太太會帶小朋友到內地探班，但就辛苦他們，自己選劇以劇本、角色及對手為首選。阿Mo也表示太太陳茵嬍也沒有投訴：「無論去到邊都要同太太有溝通同連繫，我同Shaun喺內地拍劇嘅時候，日日都同太太、小朋友視像。（如果太太去內地拍劇你得唔得？）我個心係好支持，但對眼就要睇到實。」