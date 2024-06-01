五月天北京演唱會　高溫下將氣氛推上頂點

台灣天圑五月天於北京國家體育場（鳥巢）舉辦共10場《回到那一天》25周年巡迴演唱會，首場請得台灣「民歌天后」陳綺貞擔任嘉賓，而第9場，則再度與爆紅的台灣樂圑Energy任「周五嘉賓」，合體演繹《星期五晚上》，將現場氣氛推到最高點，在鳥巢完成最壯觀的「E16蹲」，和歌迷共創盛大的「Party Night」。

在現場所有人齊力揮螢光棒啟動「天外有天時光機」時，Energy從「時光機」登身，成員牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro各自solo舞蹈，他們自我介紹完後，對住阿信說：「我們還有一個團員！」因在串場影片中，五月天主音阿信和Energy組成的「最殺唱跳男團」ENERGY Y，阿信接話：「我是消失在時間線的團員！」隨即笑說20年前兩團是很好的「敵人」，常在排行榜互搶一、二名，並開玩笑說：「我們好不容易在20年超越他們，現在他們又回到2024年，又回到北京了！」

五月天成員石頭又說：「從一開場到現在汗沒停過，我準備了溫度計，不止記錄北京天氣，也紀錄你們的熱情，現在28度看有沒有辦法提高到30度。」全場歌迷以熱烈尖叫回應，怪獸也附和地表示歌迷非常熱情，能一直在這演出很感謝。雖然五月天出道至今演出早超過了5525場，瑪莎說：「回想起第一次站上鳥巢很緊張，雖然我們做過很多演唱會，這回待了北京這麼多天，鳥巢忽然沒心裡想的那麼可怕，有種熟悉感，很珍惜每次站上舞台。」冠佑則覺得第「九」場的數字很特別，他大喊：「因我聽到大家吶喊聲很大，因你們是最持久！」

在9場巡唱中，擔任嘉賓除有Energy外，還有鼓鼓呂思緯、蕭秉治組成的GX、麋先生、家家、金曲樂團宇宙人及由溫妮、魏嘉瑩、琳誼、小V所組成的「BOOM！怪物星人」，可謂星光熠熠。