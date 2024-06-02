視帝合唱馬國明唔敢叫湯洛雯聽　陳展鵬笑老婆貪佢錢

四大視帝陳豪（Mo）、馬國明、譚俊彥（Shaun）及陳展鵬今晚（1日）在籌款節目《萬眾同心公益金》上大展歌喉，展鵬獨唱《後悔萬年》外，4人又合唱《紅日》。4人受訪時表示今次是他們首次合唱，被指可組成新男團，Shaun笑言：「我哋係演員好聲音。（練咗幾耐？）除咗綵排，我哋各自有喺屋企練習，我練咗兩個星期。」合唱時不時把咪高峰放下的馬國明聞言即說：「公司早幾日先同我講，我唔係好熟首歌，我真係唔掂，連記歌詞都記唔到。」展鵬與Shaun被誇是唱歌擔當，馬國明自嘲是和唱擔當，Mo笑謂：「咁我係舞蹈擔當。」問到有否叫小朋友在家中收看，他說差點忘記，幸得Shaun提醒，馬國明則大唱反調：「我叫太太唔好睇，跳過呢part，但錢係可以照捐。驚佢睇完到時冇晒形象。」

提到父親節，馬國明稱雖未有子女，但也要跟父親及外父慶祝，問到是否要送厚禮，Mo即時向對方提議：「唱歌加跳舞。」令眾人爆笑！而Mo自言剛拍完劇，可以好好跟小朋友慶祝父親節兼過暑假。

另外，近日有網民在社交網上載跟展鵬與太太單文柔的合照，由於相中單文柔手持名牌袋，有網民竟留言指太太有貪錢一面，展鵬對此以高EQ回應：「佢嫁得畀我就一定係貪我錢啦！我家底好豐厚，你哋可以上網睇吓。（下次唔好送咁貴重嘅嘢畀太太？）禮多人不怪。」馬國明笑指除了家底，應該是貪展鵬靚仔又好演技，力撐對方。

而《中年好聲音2》亞軍譚輝智的頭號粉絲狄波拉（拉姑）現身觀眾席撐表演嘉賓之一的譚輝智場，並捐出50萬，拉姑又與4位視帝做接線生，Shaun指母親跟拉姑是好朋友，自己已很久沒見對方，見到拉姑身體健康，為她大感開心。

藝人吳業坤亦有出席並獻唱新歌《幼馴染》，他透露剛由佛山拍攝劇集《刑偵12》（暫名）回來，講到在新劇的角色，他表示：「個故事好新穎，我都有啲動作戲，個角色係我從來未演過，同我本人嘅性格好有反差。」見他未有戴上招牌眼鏡示人，他稱主要為配合新歌MV的造型，笑言：「網民覺得幾好睇，而且我都難再偽毒落去，要交捧畀下一個，自己都要慢慢變吓形象，令太太開心啲，畀佢覺得老公原來都好靚仔。（太太鍾意你戴眼鏡定唔戴眼鏡？）其實佢鍾意我戴眼鏡多啲，覺得我Cute啲，佢好少見我工作嘅樣。（佢有冇睇過你眼鏡片起霧嘅經典片段？）佢睇過，但佢唔明。」他笑言希望能再次因為獲獎喜極而泣令鏡片起霧，重現經典：「我今年都好努力，出咗3首歌，盡量做到拍劇同唱歌平衡。」

另外，提到太太早前接到首個廣告，吳業坤大讚太太好叻：「佢唔需要我畀意見，佢仲快過我登上電車車身廣告。（紅過你？）係就好，我可以休息一下，希望大家多多支持我哋。（介唔介意一齊合作？）如果有合適嘅廣告，我唔介意。不過暫時想工作同生活分開啲，尤其係太太想獨立啲，唔想係吳業坤太太身份去工作。」問到太太的歌藝如何？他指對方曾做過偶像：「佢唔係唱歌擔當，但好有風格，聽佢唱卡拉OK好得意。」

此外，對於好友王灝兒（JW）最近宣布與男友分手，問到吳業坤可有慰問對方？他坦言：「之前同佢一齊去美國做騷，唔覺得佢有任何異樣，大家好專心工作，平時都好少問佢私事，佢嘅個人事情我唔評論。（會唔會做啲嘢氹佢開心？）我唔知佢需唔需要，佢係個好樂觀嘅人，而且佢好多工作，之前佢又有音樂劇，想信佢都冇時間去諗其他嘢，呢段時間畀佢好好去經歷自己嘅人生。」