李玟絕唱面世！離別曲約定歌迷再會 　二姐李思林三度飲泣

華語天后李玟(CoCo)離世近一年,本月15日是她出道30周年的日子,原來她生前與兩位胞姊將老歌《When Will I See You Again》翻唱成中文版《珍惜今天》。二姐李思林日前受訪時透露,當天會在CoCo長眠的武漢墓園舉行銅像揭幕儀式,又指正與唱片公司商討合作推出新歌《珍惜今天》,此曲是繼1997年《我的翅膀》後,3姊妹再次合唱的歌曲。

CoCo生前一直有老歌翻唱計劃,當中《When Will I See You Again》是她其中一首很喜歡的歌曲,於是找來填詞人改寫成中文版《珍惜今天》,憑歌宣揚愛,思林表示:「呢首歌2017年已經錄好,MV都整好,團隊設計咗3個人物,代表我哋3姊妹。大家姐冬菇頭,我係長頭髮,李玟就紮小辮仔,好似打遊戲機互相幫忙排除萬難,藉此教導小朋友愛護環境。」

盼星光大道設紀念點

提到CoCo製作此曲的原意,思林忍不住流淚:「呢首歌係想……唱畀歌迷聽,CoCo話過以後每次演唱會Ending都會唱呢首歌,佢話每次開演唱會都好攰,但上到台就好興奮,完騷下台好失落,所以想離開舞台前有一首好感動嘅歌。」她坦言自從妹妹離世後,就不敢再聽此曲,並哭着說:「我唔敢聽,講都唔想講,好傷感,原本首歌好快樂要珍惜今天,唔知幾時再見,睇番歌詞好傷感。」她直言CoCo離世成為一世的缺口,永遠都不會痊愈。提到家人,她第3度落淚,指CoCo、大家姐和媽媽是最重要的人,幸好要做的事都做到,可惜時間太短,看到媽媽白頭人送黑頭人,替媽媽感到難過,並指媽媽仍當CoCo去了新疆演出,從未離開,這樣想心態上就會舒服點。

李玟歌迷會《CoCo李玟全球歌迷會》去年正式成立,有內地和台灣歌迷問到為何香港沒有設置CoCo的紀念點,思林曾諮詢星光大道能否為妹妹建牌匾,但有關方面回覆指CoCo並非電影界人物。歌迷對此反應激烈,認為CoCo是首位華人歌手登奧斯卡,亦有唱電影主題曲及參演電影,所以正發動一人一信向有關方面反映意見。