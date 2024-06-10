星玄｜吳業坤新造型回歸樂壇　爆太太有份構思新歌名

今日係6月10日農曆五月初五，亦係端午節。是日最旺生肖係馬，事業運強，易獲貴人提攜，前途光明。肖馬嘅吳業坤（坤坤）早前就同譚嘉儀、王灝兒（JW）到紐約登台，之後再飛到日本大阪、四國拍新歌MV，近日首支新作終於面世，坤坤更喺社交網上透露，呢首新歌將會有之後嘅2首歌有關聯，唔少網民得知後都表示期待，坤坤事業運強，今年底嘅頒獎禮相信你會有好成績。

坤坤新歌特意用漢字組成的日文字作為歌名，有青梅竹馬的意思，坤坤更透露因自己的日文詞庫有限，所以就搵太太幫手，而之後的歌曲，亦會以日文漢字作為歌名。

至於幸運星係水瓶座，幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。BLACKPINK成員Rosé曾接受訪問嗰陣提到，入行以來一直都努力工作，所以趁着依家呢個空檔期好好休息，咁先可以再次獲得前進嘅動力，仲話相信自己，等待自己到達最好嘅狀態。而上個月飛到紐約同隊友Jennie見面，仲一齊行街兼到酒吧Girl's Talk，Rosé你幸運第一，有時間就係社交網度同大家分享近況，你嘅粉絲會等你返嚟，到時全新嘅你，必定會令事業更上一層樓。