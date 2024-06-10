Lolly Talk獲數百粉絲應援　阿蛋左腳腳趾骨裂撐拐杖

女團Lolly Talk今日（10日）假尖沙咀文化中心在烈日下穿上長袖外套跳唱新歌《my PROMISE》，吸引數百粉絲「波板糖」到場應援，大叫「阿妹，我愛你」及「Lolly Talk世一」等。

8位成員劉綺婷（Yanny）、黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（Ah Yo）、曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、吳倩怡（Sinnie）和黃敏蕎（阿妹）跳唱完新歌後，阿蛋一度要坐在櫈上休息，期間她亦是時企時坐，直至活動完畢。

阿蛋接受訪問時表示早前做運動時，撞傷致左腳腳趾骨裂，現時休息等候康復中，要用拐杖協助行路，雖然影響工作 ，但隊友排舞時，自己都會在旁：「我會練住上身動作先，好番先再練下身，好彩受傷前已拍咗新歌MV。」她承認影響工作，問到是否不用收工資，其他成員則齊聲表示要養她 ，請她食燒賣或榴槤。而阿妹就話會負責孭阿旦開工，因自己可以孭住阿蛋做100下深蹲，但如要一個孭7位成員就不勝負荷。眾女又表示7月拍攝拳賽節目，現時齊齊操練中，估計8月就推出。

提到英皇力捧的女團VIVA出道，她們表示歡迎，指VIVA是齊參加《全民造星IV》的戰友：「大家都係朋友，好開心喺女團道路上又遇番，香港又多番女團，大家互相應援。」問可擔心又多隊女團爭工作？她們又說：「唔會特別擔心，我哋有8個女仔，佢哋得4個，勝在夠大聲，夠嘈。」