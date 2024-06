無綫小花廖慧儀早前忙着拍攝節目《港女野人2》,更有幸參與劇集《黑色月光》的演出,工作確實比之前多了不少。身為瑜伽導師的她,勤做運動,身材一直保持最弗狀態。

她今日(10日)於社交網PO片,更留言:「Get ready with me for pilates!」片中的她原本只穿了吊帶睡衣,但低胸又晒腰,已很吸睛,之後鏡頭一轉,她即換上一套桃紅色瑜伽服,貼身小背心加上Legging,谷胸兼露腹肌,身材呼之欲出,更有網民示愛留言:「示愛!Can I be your boyfriend?」亦有人大讚她是「Hot Baby」和女神呢!