被指抄襲NewJeans！ILLIT事務所公開影片反駁狂吸負評

韓國新人女團ILLIT自今年3月出道開始便被指倒模新人女團NewJeans，兩隊女團分別屬於HYBE事務所的子公司BELIFT LAB及ADOR，而ADOR的老闆閔熙珍曾明言ILLIT抄襲NewJeans，BELIFT LAB大表不滿，曾於上月表示會向閔熙珍提告，昨日（10日）又再指因為一直沒有收到對方道歉，將會再向她提出訴訟。

而BELIFT LAB方面昨日透過影音網站的頻道公開名為「BELIFT LAB對於抄襲爭議的立場」的影片，老闆金泰浩與其他相關人士對ILLIT被指抄襲的指控作出反駁，又將NewJeans與女團BLACK PINK、NMIXX、IVE、Oh My Girl及女歌手宣美等作比較，指NewJeans與其他歌手在編舞和造型方面亦有相似的地方。

影片公開後，有大批網民留言表示反感，Dislike（不喜歡）選項高達74,944，比例佔90%，不少網民指BELIFT LAB反駁的手法「小學雞」，而片中指NewJeans亦有抄襲其他歌手的說法亦十分牽強，對於影片指NewJeans與BLACK PINK的短裙造型相似，BLACK PINK的前形象指導在社交網限時動態寫道：「完全不一樣。」多位音樂評論家均指BELIFT LAB的回應方法差勁，《韓國大眾音樂獎》的評審金道憲（音譯）在社交網寫道：「BELIFT LAB的影片真是最差。」音樂評論家鄭民宰亦表示：「今天的影片是致命的失策。」