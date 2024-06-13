東方日報C2：《巨塔》延拍撞期　張可頤無奈棄劇保信用

無綫昔日一線花旦張可頤突辭演新劇《巨塔之后》，劇組急急換來宣萱臨時頂上，事件引起熱議，網民大表失望。據知因為劇組製作力求完美，劇本及外景地點經多番轉折，由原定4月底開拍延至昨日才正式開機，可頤無奈辭演，雖感可惜，但坦言總有合作機會。

本報4月底時率先爆料，無綫落實與內地平台合作開拍被視為醫療版《新聞女王》的新劇《巨塔之后》，當時女主角方面由相隔12年回巢拍劇的昔日無綫花旦張可頤擔任，同劇演員包括視帝陳展鵬、馬國明、陳煒及劉佩玥等好戲之人。演心臟科醫生的可頤受訪時坦言已看劇本及做資料搜集，早前更與醫生朋友齊齊打波「取經」，表明會爭取粵語、國語版都原聲上陣，雄心十足。

不過，前日本報突收到消息指女主角臨陣易角，可頤辭演，並由宣萱接替角色。此劇昨日在內地佛山舉行開鏡儀式，宣萱亦以女主角身份現身，網民紛紛在社交平台「洗版」，對可頤臨時脫陣大感可惜，認為由她接演比宣萱更有新鮮感及令人期待，他們留言：「好可惜，我好喜歡她」、「剛才在TVB重溫《天梯》，沒想到！太失望了」、「為咩辭演？」其實可頤不接拍《巨》劇有迹可尋，早前她在社交平台發文指要「告白」：「很想演一個有本事讓病者、讓世界能鬆弛神經、哈哈大笑的仁者醫生，有可能嗎？」當時此劇總監製鍾澍佳都有轉發及留言，但如今貼文已被刪除。

約定有緣再合作

據知由於《巨》劇是與內地平台的合拍劇，各單位都非常重視，劇組為了拍攝質素及流程暢順，沒有八成劇本「出貨」都不會開機拍攝，但因為劇本進度趕不上，故有不少場口需要延後拍攝，由最初預計4月底開拍，延至昨日才正式開機，最終連女主角亦要變更。此外，之前劇組原意在歐洲拍攝一場大型婚禮，起初選了在浪漫之都布拉格取景，場口需要華麗莊園及城堡配合，惟拍攝日子撞正暑假，預約爆滿，拍攝日子再作改動，被迫延至9月拍攝，而屆時張可頤早有其他工作安排，而且因合約問題不能推掉，故才無奈辭演此劇。

本報昨日與可頤作獨家訪問，她坦言：「主要是檔期問題，因為我本身8、9月份早已答應了其他工作安排，而因為今次拍攝點多，劇組籌備時間和開機日期一直未能配合到，我又不能失信於往後工作，經理人最後只能無奈推辭演出邀請。若非有承諾和工作義務在身，我們是不會作出這決定的，要大家失望我亦是十分無奈。」說到網民都相當期待她拍劇，她笑說：「唔緊要啦！有時合作都要講緣分，我好明白大家想做好件事，啱嘅，佢哋又要去佛山、歐洲拍攝，咁急趕係好為難嘅，雖然好可惜，因為大家都努力過配合。不過唔緊要，總有機會合作嘅。」

陳展鵬珍惜與宣萱鬥戲

《巨》劇男主角陳展鵬受訪時指多年前曾跟宣萱合作，但沒有對手戲，他說：「宣萱係我入行時好想合作嘅女演員，不過當年喺我多戲份時佢已經離開TVB，我哋喺街都曾經碰面打招呼，今次可以再同佢合作，會珍惜整個過程，見佢狀態都非常之好。我同佢呢個組合好有新鮮感，所以好期待。」馬國明則表示：「其實今次我都係客串，未正式開工，不過我同宣萱啱啱先拍完《執法者們》，劇中我同佢、陳豪係舊同學，同場戲份都幾多，大家合作幾開心。」

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