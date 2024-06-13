《中年好聲音3》全球召募！周吉佩摘冠至今瘦15磅

無綫節目《中年好聲音》成員周吉佩、羅啟豪、龍婷、支嚳儀、吳大強等與《中年好聲音2》顏米羔、黃劍文、安雅希、陳蒨葶等，與節目主持車婉婉今日（13日）在將軍澳電視城為《中年好聲音3》全球召募舉行記招。周吉佩回想起比賽畢業已經過了14個月，時間過得相當快，在社交網發文《中3》召募後即收到多位朋友電話表示有興趣參加，其中一位更是與他同年入行的朋友，他說：「同佢哋分享比賽嘅心路歷程，自己比賽時候心理壓力好大，反而依家仲唱得好啲，依家更enjoy唱歌。」

支嚳儀則指參加比賽時反而沒有包袱，只是一心希望上台唱歌，比賽除令一個38歲的中女，現在有自己的歌，變成一個事業型媽媽，笑言最重要是瘦了15磅，認為女人要靚需要一個理由，參加比賽追夢、減肥一舉兩得，又指變靚後與兒子的親子關係更好。

周吉佩參賽至今瘦了15磅，笑言要瘦身參加《中》就最好不過。講到他圓夢以外工作多多，「錢途」無限，他笑說：「工作機會係多咗，呢年轉變好大，係賺多咗嘅。」顏米羔與黃劍文皆希望有更多人參加《中3》，認為好似英雄聚會一樣，高手過招，人多才有作為，亦有游說朋友參加。問到可擔心競爭愈來愈大？顏米羔並不擔心被搶飯碗，反而期待大家合作，擦出火花。