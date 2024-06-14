東方日報C1：竇驍冷落嬌妻！超蓮孖嫩版金城武　街頭「蜜會 」

賭王三房千金何超蓮與老公竇驍婚後聚少離多，婚變消息傳個不停，老公專心工作冷落嬌妻，難忍寂寞的超蓮突變女一拍電影，更夥拍有「嫩版金城武」之稱的內地上位小生此沙，兩人冧爆在街頭食雪條，酸民留言一地花生。

何超蓮與內地男星竇驍去年4月於峇里舉行世紀婚禮，不過婚後聚少離多，竇驍娶得「旺妻」後工作愈來愈多，除了拍了《傳說》、《敦煌英雄》多部電影外，之前亦分別跟江疏影、劉詩詩合拍劇集《歡樂頌》、《掌心》等，加上綜藝節目及代言工作，莫說是陪伴嬌妻，甚至連休息時間也沒有！

兩夫妻見面及互動甚少，難怪外間一直傳他們婚變，甚至指他們只是舉行婚禮，根本沒有正式註冊結婚。以前兩人經常糖黐豆，不時在社交平台放閃晒溫馨，但觀乎對上一次二人「合體」晒愛，已是1月時，當時竇驍分享與超蓮出外滑雪的相片，去年底超蓮則上載與老公慶生的照片。超蓮母親三太之前70歲大壽辦生日宴，當時亦未見竇驍出席，連他跟超蓮的首個結婚周年紀念，二人亦沒有大事慶祝。早前超蓮生日，竇驍沒有主動獻計冧妻，只得超蓮的好友為她大搞生日會，而家人為超蓮慶生的照片中，亦見他靠邊站，故「分訊」傳聞愈傳愈盛。

搵鄧紫棋陪玩解悶

日前超蓮在台灣出席自家牛肉麵品牌活動時，被問到傳婚變一事，她坦言兩夫妻各自為工作忙碌，不過每日都會靠視頻或電話聯絡，分享工作方面的事情。再被追問「造人計劃」時，她坦言未有考慮生BB，淡言表示一切隨緣。

竇驍繼續為工作拚搏，超蓮無奈獨守空幃，不過仍是「大細路」的她難免寂寞，除了不時找來好姊妹鄧紫棋聚會耍樂外，向來喜歡混在娛樂圈的她，近年更向演藝界發展。除了之前參與綜藝節目拍攝外，她日前更與有「嫩版金城武」之稱的內地小生此沙在澳門拍攝電影《你不來，我不老》，身為女主角的超蓮被拍得在街上坐着三輪車拍攝，網上有多張現場相片流出，只見她與此沙於街頭並肩食雪條，超蓮穿着黃色上衣搭配牛仔工人褲，充滿青春氣息，少女味甚濃。

不過，網民對於超蓮首做女一拍電影意見好壞參半，有人留言：「何超蓮不扶持她老公，資源都留給自己，男的失算了」、「她的身份轉變還挺突然，沒有點預熱」、「不如去現偶劇演個人設好的女配」。

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