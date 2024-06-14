無門電動概念　木系自然風

AZULIK EK的概念原型電動車不僅擁有獨特車身線條，並採用不設車門的開放式車廂設計。（互聯網）

墨西哥建築設計公司Roth旗下的Fablab創意空間，最近發表了一款名為AZULIK EK的電動概念車，它擁有獨特車身線條，兼採用不設車門的開放式車廂設計，車上還起用墨西哥Zapote木製飾件，為極具未來感的前衞造型增添自然風韻。

AZULIK EK 墨西哥格調

AZULIK EK是配備3座位的三輪無門概念原型車，線條獨特的車身乃是以玻璃纖維製造，前後透明擋風物料則以熱塑成型的環保丙烯酸樹脂製成。車上多處木飾細節，更是取自墨西哥當地的Zapote木材，當中包括後擋風玻璃窗上横跨車尾的弧形木飾、設於一對後座椅之間杯架連無線手機充電板，以及駕駛席前方「蜘蛛網」狀的軚環等，每件木材均經過天然密封劑塗裝加工，耐用之餘增添自然氣息。

獨特兜形座椅 點對點載具

除了不設車門之外，另一特色是車廂用上1+2座位布局，一對後座椅採用雙腳可伸直的獨特兜形設計，讓乘客可坐着甚至躺着歇息；而且全車座椅皆以航海級防水織物包覆，即使乘客去完海灘玩水再跳上車都唔難清潔。值得留意是這輛無門純電車並不是為了一般路道使用而設計，而是針對於度假村內行駛，用途猶如觀光車或高爾夫球車般，是一種在特定場所內駕駛的點對點交通工具。車上搭載一具2.2kW電馬達，最高時速為40km/h。單次充滿電的續航力有100公里，充電時間就需要8至10小時。

DateNest 約會專屬設計

另一邊廂，印度設計師Harshvardhan Jadeja新發表的DateNest概念車，亦融入天然木飾設計，營造和諧溫馨的氛圍。其實DateNest是由名為「約會套房」的廂形空間，以及分別設於一頭一尾、兩個獨立Mobile Pod單人移動載具組成，外觀與大自然融為一體。

「約會套房」內每個細節都經過精心設計，配合柔和燈光、溫暖色調和獨特香氣，營造使人心動的浪漫氣氛。由於Mobile Pod以搭載全自動駕駛為前設，故車廂不設傳統軚環和操控台等，僅配備具觸控顯示屏及一張電動圓形座椅；可為準備前往特定「約會套房」的人士提供私人接送服務，並於抵達後自動無縫連接到「約會套房」的廂形空間兩端。此時兩位乘客可各自調校座椅，展開面對面傾談、共享燭光晚餐、在星空下淺酌等，共享浪漫時光。