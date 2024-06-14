Tyson Yoshi婚禮未有預算上限　交未婚妻全權負責

最近求婚成功的歌手Tyson Yoshi，今日（14日）現身九龍塘的藝術展活動，現場展示印有他及女友Christy名字的名車，心情靚爆的他透露近幾日很忙，忙做歌及出席音樂節，年底又準備舉行音樂會，笑言求婚後便沒有再理會，婚禮事宜交由未婚妻負責，預計2025年在外地行婚禮：「依家唔關我事啦！到時我出席就得，細節交由女仔搞。（婚禮無上限？）係喎！未諗，要定預算，依家未知。」他有考慮在英國行禮，但又擔心英國天氣差，香港會否補擺要看長輩意願，問會否請歌手好友林家謙為婚禮奏樂？Tyson笑言請不起對方：「之後畀張單我埋單就大鑊！講笑，請朋友嚟都係唔想佢哋當工作，想自在啲，所以先唔喺香港搞。」求婚係咪當作送給爸爸的父親節禮物？他表示沒有這個想法，不過媽媽和妹妹知道後好開心，他直言喜歡小朋友，有計劃造人：「如果真係有小朋友，可能音樂事業都要停一停。（改揸家庭車？）我有啲朋友平日揸自私車，假日就揸七人車，我暫時都唔想揸七人車住。」又戲言如果生7個會養不起，要搬離香港了。

另外，早前他出席Chill Club頒獎禮代林家謙上台領獎，更林家謙上身發表偉論：「唔係我勁，係你哋癈。」之後林家謙笑回敬以後頒獎禮「有你冇我」，Tyson大笑說：「不嬲有佢冇我啦！佢唔出現，我就有獎攞，其實我次次去頒獎禮在乎玩，上次玩得放啲。（下次由佢代番你攞獎？）我有自知之名，有獎攞再算。」