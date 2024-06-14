《刑偵12》開鏡！林保怡嗌陳自瑤加泳衣戲　高鈞賢終於「大個仔」

藝人林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉（Kelly）、陳自瑤、高鈞賢等，今日（14日）於佛山出席《刑偵12》開鏡儀式，逾百台前幕後工作人員出席，期間齊齊切燒豬望拍攝順利，場面熱鬧。林保怡透露今次跟陳自瑤（YoYo）會演情侶，雖然場口未拍，但大爆會幾激情，笑言叫總監製鍾澍佳為YoYo加泳衣戲，若對方肯的話自己也不介意穿泳褲上陣。

YoYo被問到保怡叫她穿泳衣時，她笑言若自己要穿比堅尼，保怡就要着三角泳褲，不過林保怡就指自己可能會着T-back，又指首次跟保怡合作好緊張，對方亦有叫她可自由一點，演出來會較自然。

高鈞賢受訪時笑言自己終於「大個仔」，劇中正式榮升高級執法人員，更要經常着西裝拍攝，他謂：「雖然依家天氣好熱，會較為辛苦，不過都係值得嘅！」說到之前於《新聞女王》中，飾演李施嬅暖男男友的他成為「國民女婿」，內地人氣急升，他謂：「多謝佳導（鍾澍佳）之前搵我拍《新聞女王》，令我喺內地有好多演出機會，都帶挈我拍咗好多廣告，好多謝佢再次搵我，我同陳自瑤都好耐冇見，法蓉姐之前喺《一舞傾城》合作過，嗰陣我做學生，我都好榮幸可以同保怡合作，今次大家好多對手戲，喺佢身上學到好多。」

傅嘉莉在劇中飾演心理學家，亦是犯罪心理學的側寫師，她表示：「今次係我第一次飾演專業人士，無論我嘅角色、故事都係好豐富，係我入行以來嘅一個大考驗，簡直係我嘅考牌之作，因為各方面都要去到我嘅極限，甚至係超越我覺得我可以去到嘅程度，包括對白有好多專業名詞，又有好多感情同情感戲，面對犯人有啲激動同動作戲份，我每日都好似情緒過山車咁，加上之前開咗好多我嘅主景，每日拍完返去做功課又再拍，無論係身體同精神上都係大考驗，我要喺一個好攰嘅情緒下都要演得好。」

提到拍檔林保怡，Kelly直言最深刻是拍攝首日的首場戲正是跟對方合作：「我好大壓力，好緊張，好在最後都順利完全。佢真係個大前輩，以前睇佢演嘅《妙手仁心》以及好多劇集，有幸喺佢身邊演對手戲真係好開心嘅禮物，好多謝總監製鍾澍佳畀呢個機會我。」而Kelly跟張振朗會有感情戲，她對對方讚不絕口：「佢真係一個好好好好嘅對手，佢畀我百分百嘅投入度，如果唔係佢，我都唔會做得咁好，同佢合作好開心。」