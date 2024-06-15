洪永城指羅子溢次次真錫愛妻　稱做足功課：大家心照

藝人洪永城（Tony)和老婆梁諾妍（Inez）今日出席修身活動，這是Inez誕第二胎後首次出席活動，身材極速變窈窕，她表示替老公實現三年抱兩，感到開心，指大女很錫妹妹及錫愛犬，「3姊妹」相處融洽，Tony就覺得屋企有點嘈。但讚老婆現在更fit、更索、更靚，亦有陪老婆跑步做運動，笑言：「追佢時好鍾意跑步，追到之後就麻麻。」指自己人到中年，之前都有肚腩，笑言以前抗拒拍除衫戲，現在拍戲會無底線。Inez大讚老公晚晚做運動好勤力，兩公婆又會趁女兒入睡後拍拖跑步做運動。認為身教好緊緊，讓小朋友自小培養做運動興趣，現在大女看到人跑步也會跟着跑及不怕跌倒。

提到細女眼底位置長出士多啤梨痣，一度令Inez好擔心，她表示：「醫生話好普遍，10個小朋友就有1個有，因為位置好接近眼底，一開始好擔心，擔心到喊，唔知點算好，有人話可能大啲就會無，如果影響外觀或視力就需要做激光治療。」

另外，Inez在劇集《家族榮耀之繼承者》與羅子溢有多場親熱戲，Tony疑追劇過分肉緊，呷醋丈夫上身，笑鬧子溢次次真錫，他更找來藝人蔡景行示範如何借位拍錫戲，現場要求他同老婆示範借位錫，遭他拒絕，他說：「無鬧，個個做得好好，講吓笑啫！Inez做得好，子溢做咗好多功課，幫佢好多，（同子溢講番？）大家心照，會繼續追劇，劇情將白熱化。」