姚嘉妮驚爆離婚　與林祖輝18年夫妻緣盡共同撫養子女

繼郭晉安與歐倩怡後，另一對圈中「模範夫妻」姚嘉妮與林祖輝近日爆出離婚消息，結束18年婚姻。2人直認已離婚多年，但強調不涉及第三者，雙方和平分手。姚嘉妮形容與林祖輝由夫妻變為家人，會共同撫養一對子女，而男方亦表示雙方保持良好關係。

現年45歲的《流行都市》主持姚嘉妮於2006年與年長15歲、同為藝人的林祖輝結婚，2人育有一對子女。姚嘉妮除了做主持，間中亦會拍劇，之前就在無綫劇集《十月初五的月光》飾演「萬朱莎華」，令人印象深刻。林祖輝則早已退出幕前轉行從商，目前從事珠寶生意，他們在人前表現恩愛，如今突然爆出離婚消息，令人無不詫異，他們直認已分開多年，但當中不涉及第三者。

努力吸金養家

姚嘉妮接受東網訪問時，透露一對子女現時跟她生活：「依家同祖輝由夫妻變成家人，大家共同撫養小朋友，因為大女都15歲，細仔亦11歲，佢哋接受咗父母呢個決定。」問到為何離婚？她不欲多言：「唔講了，始終私人事，其實公司好多同事都知我同祖輝分開咗，只係唔想影響小朋友，所以冇刻意公開講。」由於要搵錢養家，近年她可謂百足咁多爪，還加入直播帶貨行列，努力掘金。

至於林祖輝亦承認已離婚一段時間，但即使已經與嘉妮分開，雙方仍保持良好關係，他說：「咩原因離婚？私人理由唔想提，一對夫婦行唔到都冇辦法，最緊要向前看，我同仔女關係都好好，一直都有聯絡。」