鏡嫂唔易做！Alina唔知Frankie女友同AK關係曖昧

男團MIRROR成員Stanley女友李炘頤（Alina）出席ViuTV新劇《無人之境》記者會，被問到男友隊友Frankie的女友Christy被起底，疑自稱周旋於皮皮和Anson Kong之間的對話截圖流出，她表示完全冇見過Christy，亦全不知情：「我哋唔會私下見，最多同Jeremy打牌，我有人群恐懼症，所以多人嘅嘢唔叫我出現，雖然做藝人怕人多好辛苦，不過我都學習緊，（睇男友騷咪好大壓力？）一大班朋友睇就冇問題，但身邊係熟朋友先得，自己一個人去就200%唔會。（Anson Kong有冇撩你傾偈？）更加唔會。（同男友隊友保持距離？）我又冇特別去諗喎。」

問到可覺得身為鏡嫂是否應低調，免遭呷醋粉絲起底？她就覺得是各人選擇，自問只高調自己事：「做藝人就要推介自己人物性格。」

同場還有周家怡、周國賢、COLLAR成員王家晴（Candy）、黎萬宏（泥鯭）。家怡感謝周國賢為劇集作曲，帶挈她有機會合唱劇集主題曲《無稜兩可》，笑言：「諗唔到搭句嘴，佢就預埋我合唱，唱咗半首歌。」更希望周國賢再作首歌讓她與李靖筠合唱做網上節目的歌曲，問周國賢對家怡表現如何評價？他讚對方音域廣，家怡笑言似形容她可以嘗試唱粵曲。Candy受訪時稱第二次拍劇，和陳安立是「BB級」感情戲，最多只有拖手。