東方日報C1：陳妍希難挽8年夫妻情　傳陳曉決心離婚

台灣女星陳妍希與老公陳曉近年屢傳婚變，2人將於下月迎來結婚8周年，惟昨日內地再度瘋傳他們婚姻破裂，有指陳曉去年年底提出離婚，並已搬離寓所，更改了手機號碼令女方無法直接聯繫，誓各行各路！

早年憑台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》一炮而紅的陳妍希，2014年與年輕4歲的內地男星陳曉因合作內地劇集《神鵰俠侶》譜出姊弟戀，2016年拉埋天窗，婚後育有一子「小星星」，一家三口定居北京。

原以為他們生活美滿，可以白頭到老，可惜近年有指2人感情出現問題，屢傳婚變，下月是他們結婚8周年，但昨日有內地消息指這段婚姻去年已告破裂，陳曉去年年底提出離婚，並表示可以「淨身出戶」，但沒有說明離婚理由，之後他就再沒回家。有指他更改了手機號碼，有爆料者更稱他已「封鎖」陳妍希，女方現時只能透過工作人員聯絡他。

疑撻着新劇拍檔

翻查社交平台，2人近半年沒有任何互動，連陳曉開工，昔日愛帶着兒子前往探班的陳妍希亦沒有出現，有指他們更已刪除所有關於對方的發文，亦有網民發現他們已沒戴婚戒，令婚變傳聞甚囂塵上！另有指陳妍希拍攝劇集《但願人長久》時撻着拍檔彭冠英。

同框貌合神離

雖然這段婚姻出現第三者，但陳妍希仍相當眷戀陳曉，雙方關係冰封，她曾積極挽救。去年她本來想在北京舉行生日會，但考慮到陳曉在上海工作分身乏術，她即改為在上海辦生日會，更為了遷就老公而特意提前一天舉辦，可惜一家三口雖然難得同框，但陳曉與陳妍希明顯有距離感，有網民更指雙方的狀態極似章子怡與汪峰官宣離婚前拍下的合照，同框卻貌合神離。而今年5月陳妍希生日，陳曉的社交網沒有動靜，與往年完全不同。

兩位當事人未有就婚變傳聞表態，而日前好友容祖兒生日，陳妍希不忘送上祝福：「我祖生日快樂。」並上載她與祖兒、蔡卓妍（阿Sa）的合照，心情看來不錯。

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