荷里活電影「城寨」取景全紀錄　基斯杜化洛倫《蝙蝠俠》靈感來自九龍城寨？

《九龍城寨之圍城》上映不足兩個月香港累積票房已衝破1億元，有望刷新香港史上最高電影票房。而過往亦有好多外國電影都曾經來港並於九龍城寨取景。

【美日電影城寨取景】

最早期在城寨取景的是日本電影《神勇三福星》，影片由日本兩大男星真田廣之與千葉真一合演，除了在九龍城寨的旁屋取景之外，亦有在香港多處包括油尖旺甚至大嶼山及虎豹別墅實地拍攝。

除了日本片之外，1988年，荷里活動作巨星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）主演的美國電影《拳霸天下》（Bloodsport）亦來港取景，片中的「格鬥大賽」更選擇在城寨作為舉行地點，他更找來多位港星包括梁舜燕、楊斯、喬宏及陳國新等參與演出。1991年，尚主演的《疊影威龍》（Double Impact）亦再度來港取景。據知美國前總統特朗普（Donald Trump）亦是《拳霸天下》的fans。

除了尚格雲頓對城寨情有獨鍾之外，奧斯卡金像導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）亦被城寨的獨特設計吸引住，2005年他執導的《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins）靈感正是來自城寨！片中里安納遜 （Liam Neeson）飾演的大反派「忍者大師」Ra's al Ghul的「巢穴」納羅斯島（The Narrows）靈感就是來自城寨。基斯杜化曾說過：「當我哋位美術設計師Nathan Crowley開始同我傾影片外貌之時，我哋從世界唔同城市尋找一啲有趣特徵，好多都嚟自紐約、芝加哥，亦好多嚟自東京。而香港部分，我哋就抽取咗九龍城寨，佢就係『納斯島』嘅原型，該島就係呢種由圍牆包圍嘅貧民窟。」而後來基斯杜化拍攝續集《蝙蝠俠：黑夜之神》（Dark Knight）時更拉大隊來港取景。

【美國小說描寫城寨為九反地帶】

除了電影之外，亦有好多外國小說都有提及過九龍城寨。美國已故作家Robert Ludlum的特工小說《神鬼認證》（The Bourne Identity）系列第2集《神鬼疑雲》（The Bourne Sypermacy）就提及過城寨，小說描寫中情局特工Jason Bourne來香港追捕一名冷血殺手。小說中形容城寨為「沒有肉眼可見的城牆環繞，但界限卻很分明，猶如有一道高聳硬固的鋼牆。到處充斥潮濕的臭味；所有東西都腐朽敗壞...」及後《神》改編成賣座電影《叛諜追擊2：機密圈套》，不過內容就作改動沒有提及城寨。