全新Serena e-POWER抵港　靈活7+1座椅設計

全新抵港的Serena e-POWER配備了最新一代e-POWER技術，最大馬力163PS，較上代增27PS。廠方公布平均耗油量則比上代再低7%，低見19.3 km/L (WLTC)。(方偉堅攝)

e-POWER是日產（Nissan）獨門電氣化技術，以特低油耗表現，深得不少車迷心。此技術更已進化至第二代，日前全新抵港的Serena e-POWER便是首款配備最新一代e-POWER技術的車型。

全新 Serena e-POWER配上容積較前款大0.2L的1.4L直三引擎，來為車載的鋰電池充電，並由120kW電馬達驅動，動力輸出更爽勁，最大馬力來到163PS(較上代+27PS)，至於峰值扭力則為315Nm(較上代-5Nm)。油耗方面，廠方公布平均耗油量亦比上代再低7%，低見19.3 km/L(WLTC)。

此外，新Serena e-POWER換上新外觀設計，更配備7+1座的靈活座位編排，其中第二排的2張座椅，在需要時可透過將活動式手枕移至兩者之間翻開，變成相連的3座椅，加理後排的3座椅，一車最多可載8人。錶台設計亦以新布局示人，內裝科技配置全升級，配備支援無線Apple CarPlay的雙12.3吋全數碼儀錶及中央觸控屏幕原廠多媒體系統和首次採用全新按鍵式轉檔系統等。