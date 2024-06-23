周吉佩率愛妻兵團唱《今期流行》　限定女團「愛夫堅」搶焦

《中年好聲音》歌手周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀、林鉫徫、丁文俊及魏嘉信昨晚（22日）起在旺角麥花臣場館舉行一連兩場《一班好聲音「十」力無限演唱會》。眾人以多首快歌包括《熱力節拍Woo Boom Ba》、《非常夏日》等為演唱會揭開序幕。今次演唱會以突破為主題，其中丁文俊與魏嘉信組成「爆肌組合」，出場前播出兩人之前錄影的片段，兩人由原本的「豬腩」一族，花了兩個月時間操肌，唱《脫掉》時他們拿掉外套內的背心大騷操肌成績。吳大強除了挑戰跳舞外，又唱Rap及彈唱Maroon5英文歌《Memories》。

而3位女將大展舞技，龍婷與支嚳儀以閃片裝上陣跳唱《獨家試唱》及《失憶周末》。李佳則身穿低V紅色褲裝，在椅子上邊跳邊唱《傾斜》，舞姿撩人，但她之後唱《聽海》時，聲音略沙啞，狀態一般。

至於3位「愛妻號」周吉佩、顏志恒及魏嘉信跳唱古天樂的《今期流行》，接着唱《忘情森巴舞》時，3人的太太上台跟他們一齊跳舞，掀起高潮。他們笑言3位太太是限定女團「愛夫堅」：「因為真係好愛夫及好堅。」其後3人的小朋友上台獻花給他們。周吉佩之後更Solo表演拉丁舞。

另外，《中年好聲音2》古淖文、譚輝智、顏米羔及黃劍文擔任表演嘉賓，除了獨唱外，又合唱《廣播道fans殺人事件》並將歌詞改編，但獻唱時除了古淖文外，其他3人多次甩嘴。

周吉佩、顏志恒及魏嘉信受訪時被問到邀請太太上台是誰人主意，吉吉表示是大家的構思，大家有共識才能成事：「今次最大嘅突破係唔使我哋出手，佢哋係其他人請唔到嘅嘉賓。」他坦言太太花了很長時間挑選舞衣及減肥，顏志恒自言在家中有為太太惡補舞步，而魏嘉信則指太太以前是舞蹈高手，是學校舞蹈社成員，他又謂回到後台想到3個家庭在台上這幕，忍不住感動到眼濕濕。吉吉搞笑表示3位太太由跳舞到唱歌，一步步來，可以慢慢出道，組成中女女團，問到會否叫她們參加《中年好聲音》第三季？顏志恒說：「冇諗過，因為佢哋依家做緊嘅嘢，我做唔到。」

另外，魏嘉信在台上騷肌，問他可得太太批准？他直言：「冇，因為冇時間同佢溝通，我同丁文俊一星期操足6日，最初操到行路都拐下拐下。（點解唔除埋件外套？）我係游水都會着衫，我好怕醜，所以今次已經係好大突破，人生第一次見到自己有腹肌。（依家練到幾多舊腹肌？）每日唔定，今日唔知聽日事。（呢個環節係咪你自薦？）唔係，係監製睇得起我，有日監製打俾我話開騷要我露腹肌，我話吓，佢話你同丁文俊一齊露，我話吓吓，佢話練唔到咪唔騷囉，唔需要有壓力，後來我問佢，我可唔可以練一種樂器代替，佢話唔得。」他稱雖然操練辛苦，但身體健康不少，也想保持這個身形，而吉吉稱已約定完騷後，3個家庭一齊到顏志恒家打邊爐慶功。

支嚳儀受訪時笑言跳舞用的扇子已經被她催殘到不堪入目，又指自己一星期瘦了5磅：「因為練舞不停流汗，好似健身咁，我同龍婷跳嘅舞係舞蹈員先可以跳到，對我嚟講係大突破。（對自己表現滿唔滿意？）滿意，但可以做得更好。（成就解鎖？）之後可以向更高難度挑戰，例如跳Break Dance或者做一字馬。」至於李佳被問到唱歌時聲音帶沙啞，她解釋：「可能攰，因為朝早10點就到場。今次跳唱《傾斜》都係我嘅突破，我有問可唔可以唱完慢歌再跳舞，但大會講唔得。（舞姿咁性感有冇問准老公？）有，佢都話性感。」

講到其他「中1生」的太太上台演出，問兩人的老公將來可有機會跟她們上台表演？兩人笑謂小朋友也可以，支嚳儀說：「我喺屋企跳舞，仔仔都有跟我跳。」李佳稱獲兒子讚「Good Show」，又謂若下年再開騷要安排不同節目。