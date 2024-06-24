林志玲日本主持開球禮　緊身牛仔褲盡騷逆天長腿

「台灣第一名模」林志玲，近年鮮少亮相幕前專注相夫教子生活嘅佢，時隔5年終於喺日本公開活動亮相嘅佢，仲首度擔任棒球比賽嘅開球嘉賓，為北海道日本火腿鬥士隊開球，只見身穿「070」號波衫嘅佢，下身搭配超緊身牛仔褲，弗到漏嘅零贅肉身材更展露無遺。而林志玲雖然投出滾地球，但捕手亦順利接到球，現場更響起如雷鳴般嘅掌聲歡呼，對林志玲亦回應道：「大家的支持給了我力量！」

只見當日身穿70號波衫襯緊身牛仔褲嘅林志玲，盡騷修長美腿外，擔任開場嘉賓嘅佢更以日、英雙語向現場觀眾打招呼道：「大家好，我是林志玲，這是我人生的第一次投球。今天我能夠接受新的挑戰，我要感謝大家的大力支持，謝謝大家。」緊接着更以英文感謝道：「很榮幸能夠在如此精彩的體育場獲得最好的體驗，謝謝你們的支持。」甜美又優雅嘅發言，贏盡現場觀眾嘅掌聲及歡呼外，更引嚟唔少日本網友留言道：「真的太棒了，安心了，好漂亮呀！」、「林志玲好漂亮呀！是我在《赤壁》裏喜歡的女演員！看到她現場真是太開心了！」

而為咗做好開球嘉賓嘅林志玲，更早喺1個月前開始鍛煉身體，並學習正確嘅投球姿勢，而喺上場前林志玲更透露道：「既緊張又興奮，昨天練投的時候有好球也有壞球，祈禱正式開球一切順利不會失誤。」為咗有完美開球，林志玲唔止喺前一晚加緊練習投球姿勢，甚至用毛巾繼續練習，事後林志玲亦分享道：「第一次站上投手丘，跟在平地練習不一樣，站不太穩，所以投了滾地球，覺得很可惜。」