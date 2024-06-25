約會遲到　執番劑補數

約我遲到梗係要罰啦！（互聯網）

同老婆約會時遲到，咪以為講句Sorry及氹兩句就可以獲得原諒，而係要上床執番劑，餵到飽一飽先至得！講緊係今日介紹嘅四仔作品劇情，唔知人夫們睇完之後，以後仲會唔會遲到呢？

賣力慰妻

約咗老婆卻遲大到，但係老婆不但冇嬲豬，仲好溫柔咁話：「老公真係抵錫！」由DORCEL出品，Ricky Greenwood執導嘅《Luxure: My Wife's Climax》，當中嘅人夫唔單止錫到老婆燶，仲喺床上施展渾身解數，將老婆送上高潮頂峰，就係咁，老公遲大到，老婆又點會嬲吖！全片用上大量以第一身角度拍攝手法，令觀眾嘅投入度及官能刺激度大大提升，加埋脫星嘅忘我演出，相當精彩。

怒火中燒

喺Adam & Eve製作嘅《MILFs Do It Better Too》入面，老公為咗平熄老婆嘅怒火，只好獻上精華素！搵嚟Charlie Valentine、RayVeness等熟女脫星參演，故事講老婆生日，Book咗間餐廳食飯慶祝，點知老公遲咗成粒鐘，老婆怒火中燒梗係要懲罰個衰佬，就係要佢喺床上奉獻晒精力為止至收貨！

高潮迭起

老公差啲失約，老婆詐晒型，氹極都搞唔掂，咁點算好？發生四仔中嘅話，梗係要用上四級方法啦！詳情就要睇Dane Jones推出嘅《Seduced & Tempted》，講述老公因忘記約會而遲到，老婆嬲爆之下便將老公趕出房，為咗唔想瞓梳化咁可憐，老公只好出絕招，施展出最強調情手段，加上強勁嘅活塞運動，令老婆高潮迭起，條氣順晒！

碟評

將怒火化成慾火，絕對係四仔至會發生嘅劇情，今次3部推介作，不但故事性十足，其中用上大量第一身角度拍攝嘅《Luxure: My Wife's Climax》，更係極具官能享受。至於《MILFs Do It Better Too》及《Seduced & Tempted》嘅製作不但同樣高質，脫星嘅瞓身演出更係精彩。