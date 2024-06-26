【簡潔生活學】開冷氣　涼住慳電

六月，天氣已熱到爆炸，上周「夏至」更錄得攝氏33度，新界更加高兩至三度，要消暑，最簡單當然是開冷氣。

由於全球暖化問題，氣溫逐年上升，不過，近年提倡環保，開冷氣容易造成「熱島效應」，城市氣溫愈高，冷氣使用量愈大，結果出現惡性循環。難道我們要學前天文台長，只開風扇？相信很多人無法接受。

雖然如此，我們也可以相應地減少開冷氣或者聰明地使用，除了可減低對環境傷害，更可慳回不少電費。

1. 調整適當溫度

很多人貪涼快，一開就調至18-20度，但實際上，調得愈低，不單浪費能源，也會影響身體，例如：冷氣病。其實，一般來說，25度左右最理想。另外，冷氣開高一度，就可慳約10%電費。

2. 使用風扇配合

當調低冷氣溫度時，某些「死角位」可能不夠涼快，若配合風扇使用，有助冷氣快速在室內擴散，提升涼快效果，同時可減少冷氣機的負荷，變相降低耗電量。

3. 玻璃窗貼上隔熱膜

陽光從窗口照射入屋，室內氣溫會提升幾度，拉上窗簾或貼上隔熱膜可阻隔陽光，降低室溫，涼快一點之餘，也可減輕冷氣機負荷，還可慳5%電力。

4. 轉用變頻冷氣機

變頻冷氣機能夠隨室內環境溫度變化而調整，從而達到節省能源。雖然變頻冷氣機價格較高，但長遠來說，省能等如節省電費。另外，建議選擇一級能源標籤的冷氣機，一級是最省電，五級是最耗電，以窗口式冷氣機為例，一級能源標籤比五級的節省多25%的電力；分體式冷氣機，一級就比五級可多省61%的電力！

假如，你想再環保一點，可以學我去玩水上活動，浸浸海水，多點運動對身體更有益。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

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