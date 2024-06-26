何晉樂《愛．回家》被插爆認未夠班　望炎明熹出嚟澄清去向

劉穎鏇（Tiffany）、許靖韻（Angela）、麥美恩、艾妮、黎諾懿、顏米羔、何晉樂（Rock）及冼靖峰（Archie）等齊錄影無綫節目《奧運智．識．玩》時，見身為節目主持的Tiffany甚少發言，大部分問題交由另一主持鄭衍峰負責發問，不諳中文的她表示：「我都好擔心，不過幕後都好錫我，因為知好多資料性嘅嘢，咁Game Show都想節奏快啲，所以分配問題就分得好啲，畀啲我可以講到嘅問題我講。（係咪喺節目度顏值擔當？）暫時監製未同我講，不過佢哋想我哋『奧運六星』，除咗可以講到資料性嘅嘢，亦主要想我哋帶動到個氣氛，知奧運係件開心事。」

雖然錄奧運節目有難度，但她覺得獲益良多：「呢個節目考驗嘉賓之餘，我哋主持亦學咗好多唔同嘅嘢，好多資料性嘅資訊真係唔講唔知，除咗好多項目，仲要學識規例，又要知技術，真係要向專業人士請教。」她亦直言會盡量記熟所有資料。

同場的Angela穿小背心上陣，她說為配合奧運節目，昨晚落街跑步，但遇上滂沱大雨，結果全身濕到透，幸好穿了黑色背心，不過沿途惹來男街坊眼望望，令她頗為尷尬。雖然她身形纖瘦，原來亦是學武之人，之前覺得打拳夠型，所以到屋企附近的拳館學打拳，她說：「係傳統武館，只得1、2個女仔上堂，其他全部係男仔 ，一入去就聞到好多男人汗味。（好打得？）我啲功夫都可以防狼嘅。」而斯文的艾妮原來亦是女拳王，自爆在錄影節目時，因玩得太投入而打冧了道具板，Angela則指艾妮依然是優雅之人，不要誤會她是暴力女。

而Rock對於網民批評他在無綫處境劇《愛．回家》中 ，造型和演技均不合格，他直言知道有支持及批評的聲音，但對網民意見會開心接受及再作檢討，他謂：「連我阿媽話我演得唔夠自然，咁我都係第一次拍劇啫，如果有機會再拍落去，我會做得自然啲，至於個造型就係監製意思，同我個歌手形象好唔同。（話你同吳國敬撞樣？）我冇乜留意。」

同場的Archie推出個人單曲《無意冒犯》，他說：「首歌都等咗年半，因為之前要拍劇，又要加入亞洲超星團，錄音時間長達8個月。（你啲粉絲幫你新歌應援 ，遠到去羅湖買廣告喎？）多謝啲粉絲支持。」再問到炎明熹將於本周六出席活動，可期待她宣布留在無綫，Rock說：「都希望佢出嚟講清楚就唔會有咁多誤會，不過最緊要佢開心，我當佢妹妹咁。」