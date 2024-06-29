【狙擊灰甲】本港大學研發　中藥灰甲專方

【特約報道】很多人以為「灰甲是小事」，即使不搽藥、不治療，灰甲也能自行痊愈；亦有人認為灰甲不但「一傳十、十傳百」，嚴重更有機會截肢處理！究竟哪種說法才是正確的？

灰甲（或稱「甲癬」）問題日益普遍，由於香港潮濕天氣嚴重，特別容易助長真菌繁殖，導致染上灰甲的風險增加！灰甲真菌具有極高傳染性，除了會由手指、腳趾擴散真菌，更會引起交叉感染，例如香港腳、或身體其他部分，更有機會因灰甲引發嚴重併發症，後果絕對可大可小！

患者除了要積極治療外，其他家庭成員亦要做好防禦措施，特別是小童、長者或抵抗力較弱的家人，以及家婦主婦做家務時需要經常接觸水。因此，當家中成員不幸感染灰甲，患者應避免在家中赤腳走動及共用個人物品，以免造成家居傳播。

對抗灰甲是持久戰，由於指甲及趾甲替換期起碼需要用到6至9個月時間，所以處理灰甲必須要有恒心！若想要治療灰甲，以「治本」方式解決灰甲困擾，就必須揀選合適的灰甲產品，才是治療灰甲成功的第一步！

星級用家 盧宛茵及韋家雄真心推薦

女藝人盧宛茵有次個親戚介紹【樂道灰甲妥】，不僅用得方便，亦毋須銼甲，不擔心指甲屑會四散周圍，間接傳染灰甲真菌給家人。「搽左無耐已經有效果，圓邊嘅新指甲生返出黎。過咗一排，啲灰甲已經全部好返靚返哂。同啲孫仔孫女玩都唔怕惹到佢哋。」

同樣藝人韋家雄經藝人前輩推介使用【樂道灰甲妥】，「本身啲灰甲又黃又厚；搽咗無耐，已經有返啲光澤，Keep 住搽，睇住肉粉色嘅新指甲出返哂黎，啲灰甲慢慢向上褪走。搽咗一排，啲灰甲已經全部好返哂。」

本港大學研發中藥配方 2星期見效*

「樂道灰甲妥」嚴選本港大學研發中藥配方，蘊含中藥萃取成分，例如蒲公英、桑白皮及側柏葉萃取精華，能夠有效消滅灰甲真菌，配方經由資深中醫既臨床經驗，藥效能直接滲入甲床，2星期見效*，無需銼甲！經真人實測，100%證實有效。對抗灰甲，幫助指甲回復健康狀態。

*效果因人而異

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