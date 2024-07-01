郭珮文粉紅Bra側手翻搶盡鏡　陶大衛大贏家贏靚車

由王祖藍及李思捷等主持的無綫節目《福祿壽訓練學院》昨晚（30日）來到最終決賽，最後十強包括陳柏曦、陶大衛、彭建豪、趙頌宜、黃建東、關嘉敏、葉泓聲、林樂熙、周百恩與吳兆麟，將在總決賽中爭奪「一級榮譽生」殊榮。

身為「扮工室助理」的郭珮文及陳懿德（德德）以一身性感晚禮服上陣，大晒事業線。她們都坦言大感不捨，德德更言見到台前幕後的大家想喊的感覺很強烈。提到她們最深刻的角色扮演造型，德德就指是「一碌竹」的造型：「因為嗰個第一次好標誌性，但第二次我以為嗰個金像獎造型已經去到極點，因為全身銅色真係好難卸，點知最尾去到扮黑板，嗰個仲難卸，一個鐘都仲未卸完個妝，我係要黑面揸車返屋企，我好驚會嚇到其他途人。」而郭珮文就指是晚決賽的造型最難忘，因為她會扮演Twins，以粉紅色Sport Bra表演側手翻：「我已經有十幾年冇表演過，所以依家可以企喺台上唱歌跳舞真喺好難得。」德德更大讚郭珮文側手翻非常了得，原來郭珮文在孩童時期就已經有接觸，郭珮文表示：「因為我鍾意接觸新挑戰，新嘗試，所以我之前先會參選港姐。」

郭珮文又大讚和德德合作好舒服，有被照顧的感覺。問到做完這個節目後會否想向諧星方向發展？郭珮文說：「我唔抗拒任何嘅工作，只要有大佬同我講我適合做搞笑明星，我就去做，因為我暫時仲未知自己適合啲咩。」又指非常想拍戲，覺得拍戲好好玩。

另外，節目邀來汪明荃擔任嘉賓，她以高開衩旗袍上陣，獻唱歌曲《舞女》，她笑言今次造型是精心設計，又言表演會有跳唱，所以在練習上都有下苦功，是一個大挑戰，不過她就指不會再「扮嘢」：「睇人扮嘢就好過癮。」節目中，汪明荃打頭陣表演，之後郭珮文及陳懿德以福祿壽限定女子組合Twins跳唱《明愛暗戀補習社》成功做側手翻，不過德德做側手翻時腳未能伸直，原來她在表演前做熱身時，不少心拉筋拉傷腿，不過仍然獲一眾評審讚好，指如果她們是參賽者，冠軍就是屬於她們。

最終吳兆麟和陶大衛得「專業評審大獎」，而陶大衛更獲「一級榮譽生」，成為終極大贏家，贏得靚車一部。陶大衛表示事前未想過會勝出，又大讚每個參賽者表現都非常出色，自認自己的表演未盡完善：「其實上鋼管表演嘅時候，我差啲跌落嚟，因為我踢到下面兄弟仔。」又指練習鋼管舞花了兩星期時間，身上經常備止痛藥，出現瘀傷更是家常便飯。陶大衛表示如果有機會，會想簽約無綫。

扮演譚輝智的大熱關嘉敏雖然失落獎項，但都表示好開心，又言因為這個節目才開始接觸「扮嘢」，謂非常感謝李思捷這個老師，大讚對方好有眼光：「佢每一次望到啲細節嘢，就可以講得出你可以好似邊個，我非常信任佢。」她又笑言不認識譚輝智，但相信好快會認識到。