港姐二輪面試︱酒粒關楓馨Sexy爆燈　華姐雙嬌矢志挑戰后冠

港姐第二輪面試今日（2日）開波，一眾參加者除了質素Level Up，暫時未見「妖獸都市」外，比起首輪面試，一眾準佳麗也性感加Fun。當中以「酒粒關楓馨」Kimmy莊較凸出，除了貌似關禮傑女兒關楓馨，擁有迷人酒粒外，她更以Tube Top示人，大騷小蠻腰和Fit爆身材，她自信滿滿說：「冇特別keep fit 對自己身材有信心，帶咗比堅尼！」而另一性感代表Mandy貌似咪神崔碧珈，更以Girdle現身，谷胸谷到盡，24歲的她表示經營經營時裝品牌，她說：「今日衫自己設計，但泳衣不是，今日不算大尺度因未露腳！」

而首輪面試已突圍而出、曾奪溫哥華華姐亞軍的鍾翠詩（Tracy）和季軍張安妮（Annie）亦如東網之前所料，入圍第二輪。Tracy自信十足穿上Deep V長裙現身，她說：「希望可以盡力做好自己，知道季軍Annie會嚟參加，係緣分可以一齊追尋夢想，有減肥，但未係最fit！」而Annie則說：「參加完華姐所以想挑戰埋港姐！（有信心？）梗係要有信心，對自己身材幾滿意。」至於「城大李嘉欣」Ellyn亦順利入圍，她表示：「才藝表演預備鋼琴彈唱 (大熱喎？）多謝。」當然還少不了身材高挑的舞蹈老師郭恩程（Kelly），再下一城應該冇問題。