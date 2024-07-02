第37屆百花獎提名出爐　只得流量小生角逐影帝惹質疑

第37屆百花獎今日（2日）公布提名名單，男主角括《人生大事》朱一龍、《孤注一擲》張藝興，對決兩位TFBOYS成員《萬里歸途》王俊凱及《滿江紅》易烊千璽，女主角競爭較為激爭，包括《熱辣滾燙》賈玲、《消失的她》倪妮、《第二十條》馬麗、《流浪地球2》王智以及《萬里歸途》殷桃，前三者都視為大熱。至於男配則有流量小生范丞丞及魏大勛挑戰影帝級的張譯及好戲之人張頌文，女配方面有在《第二十條》大受好評的電視圈一姐趙麗穎，對戰同片的高葉，以及袁泉與海清。

當中張藝謀導演的《第二十條》獲6項合共7個提名，包括影片、編劇、導演、女主角、女配角及最佳新人。而賈玲繼《你好，李煥英》後憑《熱辣滾燙》再次同時提名最佳導演及女主角。

然而名單一出，受到不少網民質疑，尤其男主角提名被批只有流量小生，首輪提名中的《第二十條》雷佳音、《萬里歸途》張譯及《八角籠中》王寶強幾位實力派在最終名單上消失不見，「百花獎 水」成為網上熱搜，網民認為男主角可謂朱一龍的囊中物，因他憑《人生大事》獲金雞獎的最佳男演員，有望在百花獎中再下一城，也有網民指易烊千璽兼具流量與實力，他已是連續三屆百花獎提名，而他憑《滿江紅》一角獲中國長春電影節「最佳男演員」，今次憑同片獲百花獎提名也算實至名歸。