陳卓賢開騷前再出新歌　孖許恩怡拍MV續前緣

MIRROR成員陳卓賢（Ian）將於7月19起一連7日假亞洲國際博覽館舉行個人演唱會，除了忙於籌備個唱外，他同時勤力造歌，今年繼推出了《Lost at first sight》及《Thank You Postman》兩首輕快情歌作品後，他今日（2日）再推出新歌《以孤獨命名》描述孤獨感，回歸Ian式的虐心情歌。

新歌由Ian作曲，陳詠謙填詞，歌如其名描寫孤獨的感覺，形容一對情侶對彼此沒有了耐性、沒有了真心，兩個個體的孤獨，Ian說：「今年嘅故事第一章《Lost at first sight》形容大家一見鍾情，由陌生到一眼就認定想同對方發展嘅感覺，第二章《Thank You Postman》大家身在異地，但依然有同一顆心去維持好呢段關係，嚟到第三章關係開始出現問題，由兩個人本身好一體變番兩個個體嘅孤獨內容。」過去Ian創作時慣用鋼琴創作一些偏向抒情或帶點哀傷的歌，但今次Ian選用了結他，以有忠於原有Demo的孤獨感覺。MV方面，為延續之前兩首歌的愛情故事，Ian繼續邀請了許恩怡飾演女友，講述情侶手後重遊舊地，尋找過去二人足跡和甜蜜時光。

而演唱會舉行在即，連月閉關的Ian也密鑼緊鼓與創作團隊作最後準備，他說：「演唱會籌備至今進展順利，唯一是原來過得好快，眨吓眼得返兩三個禮拜就係，希望大家都會好好享受今次演唱會，好好去感受一下我哋整個團隊為大家帶嚟嘅演唱會。」Ian並希望觀眾不帶任何前設，用最放鬆的心情入場欣賞，以活在當下地去感受演唱會每一個時刻。