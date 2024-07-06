梁思浩唔認出賣閨蜜　陳彥行終極回應：別人不仁我也不一定要不義！

現年47歲的陳彥行被踢爆三年前秘密產女，其後她在社交網晒出一輯與女兒的溫馨合照，大方承認已為人母，但就未有透露另一半的身份，成為全城熱話。不過日前有指她被閨蜜大爆女兒爸爸的真正身份是知名藝人司機，事後陳彥行嬲爆發文指被相識20年的朋友出賣，惹來外界猜測爆料人的身份，當中嫌疑人之一梁思浩昨日（5日）就發文否認，更直言雙方已有3年未有聯絡，疑似暗示友情不再。對於連日來種種傳聞，陳彥行就再度發文，作出終極回應！

她寫道：「因個人事件而牽連到其他藝人朋友，在此要說聲實在不好意思🙏🏼必須澄清出賣者不是圈中人，所以也不存在開名不開名的必要了，再者就算別人不仁我也不一定要不義的，衷心感謝大家連日來留言祝福我和我家人，也感謝傳媒朋友還對我這位small potato 🥔新聞感興趣😅🙏🏼可能最近娛樂圈新聞比較清静吧！😅😂無論怎樣，應該到此為止了，也沒什麼可以再說了，祝大家生活愉快。」

而梁思浩在澄清非爆料人之後，再於社交網晒與視后江美儀及吳家樂的合照，為直播網上節目宣傳，他寫道：「今晚《娛樂好好玩》當然有猛料，有我兩個真正嘅閨蜜江美儀、吳家樂，保證笑到你哋肚痛，保證你哋聽到娛樂圈最真實嘅一面。」相中梁思浩攬實江美儀，又搭住吳家樂膊頭影相，可見他們十分老友，而他強調「真正嘅閨密」似乎亦意有所指，暗示與行姐友情不再。