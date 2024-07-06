鍾柔美：以平常心看待放榜　善用悠長假期

香港中學文憑試（DSE）將於本月17日放榜，隨着日子漸近，考生們的心情亦愈發緊張。面對「大日子」的來臨，同樣身為應届DSE考生的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），在此為各位考生打氣，並鼓勵大家以平常心看待。

中學選修商科的Yumi，打算留港升讀大學，主修工商科目，並繼續演藝圈和學業雙線發展。臨近放榜，她亦深知考生的緊張心情，坦言自己只要提及放榜都會忐忑不安，但要知道走到這一刻已經是好不容易，她就以同路人的身份勉勵大家要保持平常心看待，不管考試結果如何，最重要是能夠做到自己心中的100分！

「提到放榜，其實我自己都好緊張，因為不知道當日的發揮究竟如何，能不能考到心目中的分數。但同時間，也要保持平常心。因為，我知道不可能100%全部題目都答對，始終是有一定的難度，所以，只要以平常心看待就好。」Yumi說。另外Yumi亦提醒各位考生，最重要是保持充足休息，好好計劃時間，善用悠長假期，其他事情順其自然便可。

化妝：King yip @kingsmakeup

髮型：Hugo Poon @private i salon

造型：@hermanwongheng

造型助手：@stephaniechoy

服裝提供：@acnestudios@dr_martenshk