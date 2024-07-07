視后閉翳實錄！代母還債想自殺　復出救破產夫

藝人張致恒老婆雯雯，不嬲熱衷喺社交網分享日常生活同心事，所以大家都知佢2公婆要養大4個仔經濟環境相當拮据，仲試過出甫向網民籌生活費！最新發展到因為欠租被迫遷屋都冇得住，雯雯大呻冇力再撐唔知住邊嚇親唔少人。雖然藝人一向畀人感覺好光鮮，但原來佢哋唔少都試過破產勁唔掂！

「最年輕視后」蔡少芬（Ada）依家除咗演藝事業掂物業仲遍布內地，家庭亦幸福美滿，但其實港姐出身嘅佢身世坎坷！Ada自細單親家庭長大，為咗減輕家庭經濟壓力17歲就參加選美出道，點知佢媽咪勁鍾意賭錢欠落巨額賭債！Ada一直辛苦努力還債，直至00年宣布同媽媽脫離關係，話已經代母還咗千萬賭債，大爆生命受到威脅甚至有過自殺念頭，無力再償還債務。好在之後Ada媽媽成功戒賭，兩個關係好轉。

另一位視后陳慧珊06年同經理人鍾家鴻結婚，冇耐公布有BB開始淡出幕前。點知12年老公公司經營不善申請破產，陳慧珊變成家庭經濟支柱，即刻宣布復出拍劇賺錢！即使經濟有困難，陳慧珊仍然比最好嘅囡囡供佢讀國際學校，當時亦講明同老公共同進退唔介意養家，最後成功渡過難關真係絕世好老婆！