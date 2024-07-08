劉雅瑟擦傷眼球唔停機　謝霆鋒心痛：像另一個我

「影后」劉雅瑟在英皇電影《海關戰線》首次以動作女星現身就有賣命演出，她拍攝到一場與謝霆鋒在戰火中的動作爆破戲，不慎被化學品弄致眼部受傷。當日雅瑟和霆鋒拍攝驚心動魄的爆炸場面，二人不停在火光熊熊的火球中狂奔逃走，雅瑟被爆炸引致的化學品彈入雙眼，眼前模糊一片，只能靠感覺繼續演戲，直至導演喊cut機，她亦無法再向前行，惟有掩着雙眼蹲在地上，現場醫護及工作人員第一時間衝上前為她進行治理，霆鋒和導演也連忙查看她的傷勢，眼前的雅瑟一臉灰黑、雙眼痛得不能睜開，焦急的叫大家給她紙巾、水和棉花棒清洗眼裏的化學品，過程中花了十多分鐘，才能用眼藥水把化學品沖走，尚幸沒有傷及視網膜，眼球僅輕微擦損。

回過神來的雅瑟則忙着找化妝師為她補妝，邊追問導演剛才所拍的一幕是否可以，如有需要她可馬上埋位補拍。原本緊接還有另一場動作戲，她堅稱已沒大礙可繼續拍攝，最後還是被霆鋒說服。面對執着的雅瑟，霆鋒無奈苦笑說：「好像遇到另一個我！」霆鋒回想起當年自己也是心口掛着一個勇字，覺得所有動作戲也看似毫無難度，只知衝衝衝，經過多年拍動作戲後，領悟到拍動作戲不能再勇字當頭，需要timing的配合及注意自身安全，一番肺腑之言令雅瑟獲益良多。

當日收工後雅瑟到醫院治療眼傷，醫生指她眼球擦傷留有四點傷痕，雅瑟的視覺上亦看到四點陰影，幸好醫生向她派定心丸指會逐漸康復並消退。休息了一天的雅瑟急不及待的復工，並繼續拍攝動作爆破戲份，她說：「現在眼睛有點看不清楚，其實還好，在康復當中，大概72小時應該能夠愈合。受傷時沒有太擔心，因為當時天快黑了，工作人員替我抹臉時，差點把化妝也一併抹掉，補妝會耽誤很多時間，怕自己拍不完，所以我想迅速抹好就繼續拍，可是鋒哥不讓我拍！」

問到日後會否加倍小心處理動作戲，她說：「其實我已經很小心，我膽子很小，我一直貼着鋒哥走，但是不知道為何炸彈在我腳下爆了，就是意外吧，還好現在眼睛還能看得見。」對於往後會否害怕拍攝爆炸戲？雅瑟說：「其實拍的時候沒有太害怕，在現場聽到爆炸聲音及火光，真的很恐怖，原來是真的爆，沒有想到是實拍！」

身兼動作指導的謝霆鋒對傷後復工的雅瑟演出動作甚緊張：「我好緊張每個演員的動作，因為受了傷真的不好，尤其是女生，不是慣拍動作戲，臨場有爆破難免會緊張。」霆鋒對雅瑟提點說：「不是單單怕她再被彈傷眼睛，就算有任何損傷也不好，我不知道原來她是很勇的，像我小時候一樣，但表現愈勇，現場的武術指導愈會擔心，最怕是橫衝直撞，這樣遲早會受傷；看她今日狀況ok，如果她不ok，今天就不會讓她再做新動作了。」