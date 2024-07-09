陳曉華性感透視顯氣派　何依婷與陳星妤共舞

藝人陳曉華、何依婷、陳星妤、羅子溢、何廣沛、陳浚霆、郭柏妍等，今日（9日）為無綫新劇《金式森林》拍攝大型慈善晚宴戲份，何依婷與陳星妤更要跳舞表演，陳曉華則以貼身透視晚裝出場，性感兼氣派十足。

陳曉華與郭晉安合照時不停整理背部問，她指並不是裙子太窄「爆呔」，只是自己太男仔頭將電話攝在身後。講到貼身透視裙，一向為食的她指為穿上裙子用了2日減肥，拍攝前也擔心穿不上，現在鬆一口氣。講到與郭晉安合作感覺好開心，從對方身上學到很多：「好似個海綿咁吸收佢腦袋嘅嘢，都有同佢講好想要佢個腦，好多時都會問佢意見，佢都有好多新諗法畀到我。（拜佢為師？）唔知佢收唔收我呢個徒弟呢，拜師要咩㗎？斟茶啫？我準備好喇。」

何依婷與陳星妤在台上共舞，她們指已經排了兩日舞，反串的依婷指高難度是要抱起星妤，自言肌肉量不夠。笑問是否星妤太重？依婷說：「唔係，係我太輕，我要反省，畀3個月我去增肥！」

星妤自言體重正常，在劇中有性感演出的她繼遊艇泳衣戲，還有睡衣戲，她說：「希望唔好咁少布，正常睡衣就可以，希望多少少衫！」

何依婷與羅子溢則有緊張刺激床戲，問到成為人妻後第一次再拍床戲，她則讚子溢很有風度及經驗，事前已夾好，點到即止，雖然是電視尺，但呈現的效果卻相當刺激，問到可有向老公備案？她說：「老公絕對支持、體諒，都已經係佢老婆啦，唔會呷吃醋。」