「清水灣‧走入社群」計劃20周年慶祝活動暨清水灣鄉村俱樂部慈善基金成立典禮

清水灣鄉村俱樂部主席兼「清水灣‧走入社群」計劃創辦人黃偉光醫生（左二）、「清水灣鄉村俱樂部慈善基金」董事 – 清水灣鄉村俱樂部前任主席王桂壎律師 （左一）、張洪秀美女士（右一）、 盧炳忠先生 （右二）啟動清水灣鄉村俱樂部慈善基金成立典禮。（客戶提供）

【營業資訊】清水灣鄉村俱樂部（「清水灣」）一直致力於慈善工作，以「家庭、鄰舍、保健、環保」為四大支柱，於2003年成立「清水灣‧走入社群」計劃，計劃成立至今二十年來無間斷與本港不同社福機構攜手合作舉辦籌款活動，至今共籌得超過2.17億港幣，協助逾30個機構籌辦營運經費，包括香港世界宣明會、基督教靈實協會、母親的抉擇、聖雅各福群會和健康快車等。

計劃邁進二十周年之際，「清水灣」於2024年6月22日（星期六）舉行二十周年慶祝晚宴暨清水灣鄉村俱樂部慈善基金成立典禮，見證清水灣鄉村俱樂部慈善基金正式成立，慈善工作將推廣至更深和廣的層面，為社會上更多有需要人士提供愛與關懷。

晚宴上，清水灣鄉村俱樂部主席兼「清水灣‧走入社群」計劃創辦人黃偉光醫生致辭分享：

1. 「清水灣‧走入社群」超越20載，過去20年關懷、服務的對象無遠弗屆，近的有布袋澳，以至內地四川、青海，遠至非洲大陸等地。

2.「清水灣」過去的活動：

‧與基督教勵行會合辦二人三足步行籌款，大人小孩腳連腳，緩步而行，感受肢體傷殘人士，舉步為艱的情況。

‧與宣明會合辦的赤腳行，讓參與者體驗赤足行走的苦與痛，大家捐款之餘亦可以感受到受眾的困苦。

‧與安徒生會合作，鼓勵低收入家庭的小朋友培養閱讀習慣，資助他們買書，按他們的水平、喜好，協助他們到書局選擇合適書本及陪同於會所的大自然環境中閱讀。之後，他們亦交換書本閱讀。

‧與同事到屋邨探望獨居長者，組織義工為老友記家居大掃除。誰知老友記們為了接待我們，提前清潔，令人動容。

與一班溫文儒雅、風姿綽約的女會員在觀塘工廈，捲起衣袖，汗流浹背工作，包裝一些節日福袋送給老友記。

‧與香港外展學校（Outward Bound）合辦一個大阪航海學習旅程，由10名女參加者於香港出發，揚帆至日本大阪，再由另外10位參加者接力，由大阪航行返港；參加者包括不同背景人士，如少數族裔、外籍人士和聽障人士等。當日會所亦有會員列隊，陪伴第一航段的全女班由遊艇會出發，乘風破浪，約一小時至果洲群島後，抵受不住風高浪急而需要折返，只可目送一眾巾幗英雄在風浪搖曳中繼續向東而行直奔大阪。兩星期的旅途，當中過程艱巨，不言而喻。後來一眾參加者相聚分享如何在茫茫海上，日以繼夜和海浪搏鬥，克服大自然挑戰的心路歷程。她們的經歷、堅毅精神，令人十分敬佩。

‧無數次的高爾夫球籌款比賽，於節日為長者、兒童舉辦的聯歡午宴、教導學生接觸、學習網球、高爾夫球、帆船運動等等，發掘明日之星。

3. 會所過去一共舉辦近1,200項慈善活動，平均每星期一項、接待及參與人數超過8萬位。

4. 清水灣40年歷史裏面，因會員參與、鼓勵和支持下，在投放關懷社區，凝聚社福機構和體育協會的路上走了近半時間，群策群力為社會上有需要人士略盡綿力。

5. 清水灣為何要走入社群？

‧20年前，香港剛剛經歷完沙士，仍在恢復中。當時會所正集中精力計劃如何重新出發、發展會務。黃偉光醫生同期向值理委員會提出「走入社群」計劃。

‧黃偉光醫生和慈善及外展委員會主席陳文俊先生曾拜訪一位資深慈善基金負責人，向他請教基金運作經驗。並重申雖然隨着時間流逝和社會思想改變，亦不會影響「走入社群」計劃的初心，20年來默默耕耘，只是隨初心而行。

6. 展望未來，「清水灣」來年籌備計劃和最新動向：

‧「清水灣‧走入社群」計劃會與「清水灣鄉村俱樂部慈善基金」並肩而行。雙劍合璧之下，有更大的靈活性，可籌劃更多扶貧及社會服務，支援更多有需要的人士。

‧會所仍會充分發揮清水灣優勢：優美的環境、健全的設施，上下一心的會員和同事，繼續提供運動場地、康體設施、餐飲服務，用作籌款、招待和運動訓練。

‧慈善基金則統籌捐獻、推動外展服務、探訪工作。

‧期望之後可以與各體育協會、球會、地區賢達、政府機構合作、交流，及分享「走入社群」的經驗，創造更多正能量。

‧除關懷社區之外，保護環境也是「清水灣」重點推動的項目。清水灣鄉村俱樂部經已簽署「減碳約章」，是香港首個會所成為「綠色機構」夥伴。

‧在現有的框架下，建立一個綜合環保、社會、及企業管治的策略，逐步加強對ESG的投入，實現永續發展。

7. 「清水灣」承諾會繼續走下去，比現在做得更好、走得更遠，不單是Twenty Years of Giving, 更加是⋯And Beyond。