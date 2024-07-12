蘇麗珊演技被狂鬧　曾日日匿喺屋企喊

湯怡（Kathy）和蘇麗珊（Cecilia）一直都老友鬼鬼，知道對方不少秘密，在節目中她們互問問題，期間更各自為其演技及演藝事業作出平反。

曾被網民批評「零演技」的Cecilia表示：「曾有一套劇集播出後，被人瘋狂咁鬧，當時唔開心到匿埋喺屋企度喊，咁啱當時又染上新冠肺炎，足足有兩個星期，每日都瞓喺床上邊養病邊喊。」Kathy聞言後更認為現時網絡留言太不負責任，並指：「有啲人係專登開個假AC嚟鬧人都試過，所以最好係可以實名認證，你鬧人可以，但大家都要知你係邊個。」

而Kathy自己就被人指入行多年仍半紅不黑，亦沒有代表作，對此她認為娛樂圈這一行，很講求機遇和時機，而且不少演員也是跟她一樣做了很多年：「得唔得到認同唔緊要，至少我有認真咁付出同努力過。」隨後Kathy被問到，會否再生小朋友時，她卻反催好姐妹Cecilia快點生一個，到底為何？

在節目尾聲，Kathy和Cecilia互訴心中情，Cecilia的心底話更令向來外表堅強的Kathy放下戒心，忍不住在鏡頭前哭成淚人，究竟Cecilia說了甚麼？想知立即去片！